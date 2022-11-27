MAGAZİN
27 Kasım 2022 - 18:20

Merve Boluğur ve Mert Aydın sadece 40 gün evli kalabildi! Çiçeği burnundan çiftin boşanma nedeni ortaya çıktı

Paylaşımları ile gündemden düşmeyen Merve Boluğur, evlilik kararıyla çok şaşırtırken boşanma kararı herkes de şok etkisi yarattı. Sadece 40 gün evli kalan Merve Boluğur ve Mert Aydın çifti geçtiğimiz günlerde tek celsede boşandı. İkilinin neden ayrıldığı çok tartışılırken ayrılık nedenleri belli oldu. İşte Merve Boluğur be Mert Aydın çiftinin boşanma nedeni…

MAGAZİN
27 Kasım 2022 - 18:20
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Merve Boluğur ve Mert Aydın sadece 40 gün evli kalabildi! Çiçeği burnundan çiftin boşanma nedeni ortaya çıktı


Birçok projede yer alan Merve Boluğur, performansıyla herkesi kendisine hayran bırakıyor. Hem güzelliği hem de oyunculuğu çok konuşulan güzel oyuncu uzun süredir ekranlarda yer almıyor. Uzun süredir herhangi bir projede görünmeyen Boluğur, şarkıcılık alanında kariyer yapmak istedi. Bu sırada DJ Mert Aydın ile tanışan Merve Boluğur soluğu nikah masasında aldı. Hem düğünü ile hem de gelinliği ile çok konuşulan ünlü oyuncu boşanma kararıyla da konuşulmaya devam ediyor. Evlilikleri sadece 40 gün süren çiftin boşanma nedeni oldukça merak ediliyor. İşte Merve Boluğur be Mert Aydın çiftinin boşanma nedeni…

MERVE BOLUĞUR NEDEN BOŞANDI?

Merve Boluğur ve Mert Aydın çiftinin boşanma nedeni belli oldu. Nikahın ertesi günü Merve Boluğur'un bana kimse kural koyamaz çıkışı çiftin evliliğinde büyük probleme neden oldu. Daha sonra bir rahatsızlık geçiren Mert Aydın, ameliyat oldu. Ameliyat sürecinin ardından bir süre dinlenen Aydın, Merve Boluğur'dan beklediği ilgiyi göremedi.



Merve Boluğur ve Mert Aydın Neden Boşandı

Henüz dikişleri alınmadan Merve'nin çok sıkıldım tatile gidelim çıkışıyla birlikte çift soluğu balayında aldı. Balayı süreçlerinde sıkıntı yaşayan çift sadece 40 gün evli kaldı. Merve Boluğur'a aşık olduğunu dile getiren Mert Aydın ise ayrılık kararı veren taraf oldu.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
İlginizi Çekebilir
Adı Hadise'yle aşk iddialarına karışan Reza Zarrab hedef şaşırttı! Acun Ilıcalı'ya öyle şeyler söyledi ki ortalık fena karışacak
Adı Hadise'yle aşk iddialarına karışan Reza Zarrab hedef şaşırttı! Acun Ilıcalı'ya öyle şeyler söyledi ki ortalık fena karışacak
Bebek bekleyen Aslı Enver'den pişmanlık itirafı!
Bebek bekleyen Aslı Enver'den pişmanlık itirafı!
Mehmet Ali Erbil isyan bayrağını çekti: 'Sizin yüzünüzden! Nazar değdirdiniz'
Mehmet Ali Erbil isyan bayrağını çekti: 'Sizin yüzünüzden! Nazar değdirdiniz'
Pınar Deniz açılan canlı yayında ezan gafı yaptı! Güzel oyuncuya büyük tepki..
Pınar Deniz açılan canlı yayında ezan gafı yaptı! Güzel oyuncuya büyük tepki..
Bu güzelliğe hangi Yalı Çapkını hayır diyebilir ki! Afra Saraçoğlu beyaz bornozuyla yürek hoplattı: Sevgilisinden dikkat çeken yorum!
Bu güzelliğe hangi Yalı Çapkını hayır diyebilir ki! Afra Saraçoğlu beyaz bornozuyla yürek hoplattı: Sevgilisinden dikkat çeken yorum!
Uğruna 18 yıllık eşinden vazgeçmişti! Somer Sivrioğlu'nun genç sevgilisiyle dikkat çeken pozları
Uğruna 18 yıllık eşinden vazgeçmişti! Somer Sivrioğlu'nun genç sevgilisiyle dikkat çeken pozları
Son Haberler
Adı Hadise'yle aşk iddialarına karışan Reza Zarrab hedef şaşırttı! Acun Ilıcalı'ya öyle şeyler söyledi ki ortalık fena karışacak
Adı Hadise'yle aşk iddialarına karışan Reza Zarrab hedef şaşırttı!...
İstanbul ilk ciddi kış provasına giriyor: Tarih verildi!
İstanbul ilk ciddi kış provasına giriyor: Tarih verildi!
1 TL'nin maliyeti 3 TL oldu' iddiasına Darphane'den yanıt: İddialar gerçek dışı!
1 TL'nin maliyeti 3 TL oldu' iddiasına Darphane'den yanıt: İddialar...
YKS sınavına erken seçim engeli! ÖSYM sınav takvimini geri çekince muhalefetten tepkiler çığ gibi büyüdü
YKS sınavına erken seçim engeli! ÖSYM sınav takvimini geri çekince...
Distopik dünyanın başrolünde Haluk Bilginer var! Netflix Sıcak Kafa yayın tarihi belli oldu
Distopik dünyanın başrolünde Haluk Bilginer var! Netflix Sıcak Kafa...
Motorinde ibre aşağı yönlü düşüyor: Bu gece 82 kuruş indirim!
Motorinde ibre aşağı yönlü düşüyor: Bu gece 82 kuruş indirim!
Bebek bekleyen Aslı Enver'den pişmanlık itirafı!
Bebek bekleyen Aslı Enver'den pişmanlık itirafı!
Vergi kaçakçılarına af yok! 2.916 adet vergi suçu raporu savcılığa verildi
Vergi kaçakçılarına af yok! 2.916 adet vergi suçu raporu savcılığa...
Mehmet Ali Erbil isyan bayrağını çekti: 'Sizin yüzünüzden! Nazar değdirdiniz'
Mehmet Ali Erbil isyan bayrağını çekti: 'Sizin yüzünüzden! Nazar...
Uzmanlardan Twitter kullanıcılarına dikkat çeken uyarı: 'Sakın hesabınızı silmeyin'!
Uzmanlardan Twitter kullanıcılarına dikkat çeken uyarı: 'Sakın hesabınızı...
Milyonlarca EYT'li kara kara düşünüyordu! 5 puanlık pirim düzenlemesi detayları belli oldu
Milyonlarca EYT'li kara kara düşünüyordu! 5 puanlık pirim düzenlemesi...
Kuzey Kore'nin demir yumruklu lideri Kim Jong Un'un nükleer hedefi belli oldu!
Kuzey Kore'nin demir yumruklu lideri Kim Jong Un'un nükleer hedefi belli...
Pınar Deniz açılan canlı yayında ezan gafı yaptı! Güzel oyuncuya büyük tepki..
Pınar Deniz açılan canlı yayında ezan gafı yaptı! Güzel oyuncuya...
Masterchef 26 Kasım eleme adayları! Bireysel oyun kazanan 3 isim adını ilk 9'a yazdırdı
Masterchef 26 Kasım eleme adayları! Bireysel oyun kazanan 3 isim adını...
Uzman öğretmen maaş farkı/ zammı ne kadar? Uzman öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak?
Uzman öğretmen maaş farkı/ zammı ne kadar? Uzman öğretmen maaş...