Merve Boluğur ve Mert Aydın sadece 40 gün evli kalabildi! Çiçeği burnundan çiftin boşanma nedeni ortaya çıktı







MERVE BOLUĞUR NEDEN BOŞANDI?







Birçok projede yer alan Merve Boluğur, performansıyla herkesi kendisine hayran bırakıyor. Hem güzelliği hem de oyunculuğu çok konuşulan güzel oyuncu uzun süredir ekranlarda yer almıyor. Uzun süredir herhangi bir projede görünmeyen Boluğur, şarkıcılık alanında kariyer yapmak istedi. Bu sırada DJ Mert Aydın ile tanışan Merve Boluğur soluğu nikah masasında aldı. Hem düğünü ile hem de gelinliği ile çok konuşulan ünlü oyuncu boşanma kararıyla da konuşulmaya devam ediyor. Evlilikleri sadece 40 gün süren çiftin boşanma nedeni oldukça merak ediliyor. İşte Merve Boluğur be Mert Aydın çiftinin boşanma nedeni…Merve Boluğur ve Mert Aydın çiftinin boşanma nedeni belli oldu. Nikahın ertesi günü Merve Boluğur'un bana kimse kural koyamaz çıkışı çiftin evliliğinde büyük probleme neden oldu. Daha sonra bir rahatsızlık geçiren Mert Aydın, ameliyat oldu. Ameliyat sürecinin ardından bir süre dinlenen Aydın, Merve Boluğur'dan beklediği ilgiyi göremedi.Henüz dikişleri alınmadan Merve'nin çok sıkıldım tatile gidelim çıkışıyla birlikte çift soluğu balayında aldı. Balayı süreçlerinde sıkıntı yaşayan çift sadece 40 gün evli kaldı. Merve Boluğur'a aşık olduğunu dile getiren Mert Aydın ise ayrılık kararı veren taraf oldu.