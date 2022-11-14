Merve Çağıran kimdir, nereli, yaşı kaç? Merve Çağıran biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Güzelliğiyle beğenileri toplayan Merve Çağıran aynı zamanda başarılı oyunculuğuyla da alkış almaya devam ediyor. Birçok dizi ve filmde yer alan Çağıran küçük yaşlardan beri hayali olan oyunculuk üzerinde kariyerini başarıdan başarıya sürükledi. Merve Çağıran kimdir? Merve Çağıran kaç yaşında? Merve Çağıran hangi dizilerde oynadı? MERVE ÇAĞIRAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? 1992 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen güzel oyuncu Merve Çağıran'ın çocukluğu İzmir'de geçti. Lise eğitimini tamamladıktan sonra tiyatroya olan ilgisini keşfederek çeşitli eğitimler aldı. Oyunculuk için ailesinden büyük destek gördüğünü belirte Çağıran, İstanbul'a gelerek Akademi 35 sanat merkezinde eğitim almaya başladı. Müzik dinlemek ve film izlemek hobileri arasında yer alan Merve Çağıran'ın televizyon dünyasında örnek aldığı isimlerin Ayşegül Günay, Yeşim Ceren Bozoğlu, Zerrin Tekindor olduğunu açıkladı. Küçük Gelin dizisiyle bu sektöre giriş yaparken devamında ise Kaçak Gelin, Tatlı Küçük Yalancılar gibi birçok dizide yer aldı. MERVE ÇAĞIRAN'IN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER 2012 – Farkli Desenler 2013 – Sefkat Tepe 2014 – Kacak Gelinler 2015 – Tatli Kucuk Yalancılar 2016 – Ask Laftan Anlamaz 2016 – Ikımızın Yerine (Sinema) 2017 – Kalp Atısı 2018 – Carpısma