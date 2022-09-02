Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen ve 2024 olimpiyat oyunlarına kota puanı veren organizasyonun ilk gününde 3 sıklette müsabakalar yapılırken, Türkiye adına 5 sporcu mücadele etti. Kadınlar 49 kiloda Türkiye'yi temsil eden Merve Dinçel gümüş madalyanın sahibi oldu. Organizasyonun ikinci gününde 3 sıklette 5 sporcu ter dökecek.
YAŞAM
02 Eylül 2022 - 20:44
Merve Dinçel'den Gümüş Madalya
Paris 2022 Dünya Grand Prix müsabakalarının ilk gününde milli taekwondocu Merve Dinçel gümüş madalya kazandı.
YAŞAM
02 Eylül 2022 - 20:44
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen ve 2024 olimpiyat oyunlarına kota puanı veren organizasyonun ilk gününde 3 sıklette müsabakalar yapılırken, Türkiye adına 5 sporcu mücadele etti. Kadınlar 49 kiloda Türkiye'yi temsil eden Merve Dinçel gümüş madalyanın sahibi oldu. Organizasyonun ikinci gününde 3 sıklette 5 sporcu ter dökecek.
EDİTOR
İlginizi Çekebilir