Merve Oflaz göğüs dekoltesi verdi takipçileri yorum yağmuruna tuttu! Oflaz, kusursuz fiziğini bir kere daha sergiledi













Survivor'un eski yarışmacılarından olan Merve Oflaz'ın göğüs dekolteli paylaşımları çok ses getirdi. Adını ilk olarak Var Mısın Yok Musun yarışmasında duyuran Oflaz, rol aldığı dizilerde de başarılı performans sergiledi. Merve Oflaz iddialı ve cesur tarzıyla dikkat çekiyor.Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve fiziğinin güzelliğiyle sık sık diyet sorularına maruz kalan Merve Oflaz, takipçilerinden tam not aldı. Crop giyen Oflaz göğüs dekolteli pozlarıyla kısa sürede ilgi odağı oldu.Ünlü ismin pozlarına 'Ateş gibisin', 'Bu kadar güzel olmaya ne gerek var', 'Senden daha iyisi yok', 'Muhteşemsin' yorumları geldi. 1988 yılında dünyaya gelen Oflaz, küçük yaşlardan bu zamana kadar spora olan ilgisinin üzerine giderek tiyatroya olan beğenisi içinde birçok eğitimler aldı.