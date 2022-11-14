Merve Toy kimdir, nereli, yaşı kaç? Merve Toy biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Ekranlarda görmeye alışık olduğumuz yüzler arasında yer alan Merve Toy, birçok kişinin dikkatini çekiyor. Güzel sunucunun hayatı hakkındaki detaylar araştırılıyor. İşte Merve Toy hakkında merak edilen tüm detaylar…
Şansal Büyüka’dan yardım alan güzel sunucu, televizyon sektöründe tanınan sunucular arasında yer alıyor. Başlarda kamera arkasında çalış Merve Toy, daha sonra ekran önüne geçti. Ercan Taner ve Öztürk Pekin gibi isimlerle çalışma şansı yakaladı. Kendisini geliştirdikçe daha büyük başarılara imza atan Merve Toy, haber bülteni programı sunmaya başladı. Daha sonra ise Maraton isimli programda yer aldı. Digiturk’te yer alan Spormax isimli kanalda futbol ile ilgili yayınlar yapmaya başlayan Merve Toy, daha sonra basketbola yöneldi. 3 yıldır basketbol ile ilgili yayınlar yapan Merve Toy, Hadi isimli programın sunucusu olarak da ekranlara gelmektedir.
MERVE TOY KİMDİR?1984'ün Aralık ayında Sakarya'da dünyaya gelen Merve Toy, 27 Aralık doğumludur. Adapazarı'nda doğan güzel sonucunun gözleri renklidir. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Merve Toy, üniversite 1. sınıfta sektörde yerini aldı. Hem montaj yapan hem de haber yazan güzel sunucu zaman içerisinde kendini geliştirdi. Merve Toy,178 boyunda ve 66 kilodur.
Şansal Büyüka’dan yardım alan güzel sunucu, televizyon sektöründe tanınan sunucular arasında yer alıyor. Başlarda kamera arkasında çalış Merve Toy, daha sonra ekran önüne geçti. Ercan Taner ve Öztürk Pekin gibi isimlerle çalışma şansı yakaladı. Kendisini geliştirdikçe daha büyük başarılara imza atan Merve Toy, haber bülteni programı sunmaya başladı. Daha sonra ise Maraton isimli programda yer aldı. Digiturk’te yer alan Spormax isimli kanalda futbol ile ilgili yayınlar yapmaya başlayan Merve Toy, daha sonra basketbola yöneldi. 3 yıldır basketbol ile ilgili yayınlar yapan Merve Toy, Hadi isimli programın sunucusu olarak da ekranlara gelmektedir.