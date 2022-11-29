Meryem Uzerli resmen para basıyor! Güzelliğine milyon liralar yağdı: İşte kazancı!







Meryem Uzerli paraya para demiyor!







Ünlü güzel para basıyor

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle ünlenen Meryem Uzerli resmen para basıyor. Şu an herhangi bir yapımda rol almayan oyuncu, geçtiğimiz aylarda İranlı modacı ile anlaşma imzalayarak 2 milyon doların sahibi oldu. Şimdi ise geçen yıl birlikte çalıştığı dünyaca ünlü mücevher markasıyla yeniden anlaştı.Ünlülerin servetlerini araştıran bir internet sitesi, Meryem Uzerli’nin servetinin 10 milyon dolar olduğunu yazmıştı. Henüz birkaç hafta önce İranlı modacı ile anlaşan Uzerli, bu reklamdan iki milyon lira almıştı. Şimdi ise dünyaca ünlü mücevher markasıyla işbirliğini yenileyen isim 8 milyon liralık anlaşma imzaladı.Kişisel serveti 10 milyon doları bulan ünlü isim her geçen gün parasını katlamaya devam ediyor. Rol aldığı film ve diziler ile reklam filmlerinden yüklü tutarda para alan Uzerli, yeni işbirlikleriyle paraya para demiyor.Magazin basınında konuşulanlara göre 2021 yılında mücevher markasının reklamlarında oynayan Uzerli 6 milyon lira ücret almıştı. Bir yıllık daha anlaşma yapan ünlü isim bu kez 8 milyon liraya anlaştı.Meryem Uzerli Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem karakteriyle dünya çapında üne kavuşmuştu. Daha sonra farklı projelerde yer alan Uzerli, uzun süredir dizi ve filmlerde oynamıyor. Reklam filmleri ile gelirini sağlayan isim, kazancıyla gündeme bomba gibi düştü. Meryem Uzerli, son bir hafta içerisinde 10 milyon lirayı cebine koydu.