MAGAZİN
29 Kasım 2022 - 17:53

Meryem Uzerli resmen para basıyor! Güzelliğine milyon liralar yağdı: İşte kazancı!

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin aylık kazancı dudak uçuklattı. Son anlaşmalarıyla artık paraya para demeyecek.

MAGAZİN
29 Kasım 2022 - 17:53
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Meryem Uzerli resmen para basıyor! Güzelliğine milyon liralar yağdı: İşte kazancı!


Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle ünlenen Meryem Uzerli resmen para basıyor. Şu an herhangi bir yapımda rol almayan oyuncu, geçtiğimiz aylarda İranlı modacı ile anlaşma imzalayarak 2 milyon doların sahibi oldu. Şimdi ise geçen yıl birlikte çalıştığı dünyaca ünlü mücevher markasıyla yeniden anlaştı.

Meryem Uzerli paraya para demiyor!

Ünlülerin servetlerini araştıran bir internet sitesi, Meryem Uzerli’nin servetinin 10 milyon dolar olduğunu yazmıştı. Henüz birkaç hafta önce İranlı modacı ile anlaşan Uzerli, bu reklamdan iki milyon lira almıştı. Şimdi ise dünyaca ünlü mücevher markasıyla işbirliğini yenileyen isim 8 milyon liralık anlaşma imzaladı.



meryem uzerli

Kişisel serveti 10 milyon doları bulan ünlü isim her geçen gün parasını katlamaya devam ediyor. Rol aldığı film ve diziler ile reklam filmlerinden yüklü tutarda para alan Uzerli, yeni işbirlikleriyle paraya para demiyor.

Ünlü güzel para basıyor

Magazin basınında konuşulanlara göre 2021 yılında mücevher markasının reklamlarında oynayan Uzerli 6 milyon lira ücret almıştı. Bir yıllık daha anlaşma yapan ünlü isim bu kez 8 milyon liraya anlaştı.

meryem uzerli

Meryem Uzerli Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem karakteriyle dünya çapında üne kavuşmuştu. Daha sonra farklı projelerde yer alan Uzerli, uzun süredir dizi ve filmlerde oynamıyor. Reklam filmleri ile gelirini sağlayan isim, kazancıyla gündeme bomba gibi düştü.

Meryem Uzerli, son bir hafta içerisinde 10 milyon lirayı cebine koydu.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Daha önce böylesi görülmedi! Sahnede 'Yoruldum' diyen Sinan Akçıl'a öyle bir şey fırlatıldı ki! Hiç tereddüt etmeden ağzına attı
Daha önce böylesi görülmedi! Sahnede 'Yoruldum' diyen Sinan Akçıl'a öyle bir şey fırlatıldı ki! Hiç tereddüt etmeden ağzına attı
Will Smith: Bastırdığım öfkem yüzünden oldu
Will Smith: Bastırdığım öfkem yüzünden oldu
Yarım kalan aşk tamamlanır! Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'den olay görüntüler! Meğer yıllar önce...
Yarım kalan aşk tamamlanır! Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'den olay görüntüler! Meğer yıllar önce...
Herkes onu Yalancı Yarim dizisinin Naz'ı olarak tanıdı! Yıllar sonra ortaya çıkan Merve Sevi güzelliğiyle kendine hayran bıraktı!
Herkes onu Yalancı Yarim dizisinin Naz'ı olarak tanıdı! Yıllar sonra ortaya çıkan Merve Sevi güzelliğiyle kendine hayran bıraktı!
Çağatay Ulusoy bu dizide jigolo oldu! Çağatay Ulusoy ve Ebru Şahin aynı dizide yer alırken öyle bir isim dahil oldu ki yer yerinden oynadı! Sadakatsiz’in o ismi Centilmen’de
Çağatay Ulusoy bu dizide jigolo oldu! Çağatay Ulusoy ve Ebru Şahin aynı dizide yer alırken öyle bir isim dahil oldu ki yer yerinden oynadı! Sadakatsiz’in o ismi Centilmen’de
Ünlü modelin günlük kazancını duyanlar kulaklarına inanamıyor! Cara Delevingne’nın serveti ortaya çıktı
Ünlü modelin günlük kazancını duyanlar kulaklarına inanamıyor! Cara Delevingne’nın serveti ortaya çıktı
Son Haberler
Gönül Dağı'ndan ayrılan ismin yeni projesi belli oldu! Meğerse bu rol için Gönül Dağı'ndan vazgeçmiş
Gönül Dağı'ndan ayrılan ismin yeni projesi belli oldu! Meğerse bu...
Kripto patronu milyarder helikopter kazasında yaşamını kaybetti
Kripto patronu milyarder helikopter kazasında yaşamını kaybetti
Chelsea'den bomba gibi bir transfer hamlesi
Chelsea'den bomba gibi bir transfer hamlesi
İngiliz Devi Liverpool satılıyor mu?
İngiliz Devi Liverpool satılıyor mu?
Sağlığınız için masadan tuzu kaldırın
Sağlığınız için masadan tuzu kaldırın
Peynirli krep nasıl yapılır, malzemele neledir? 24 Kasım Gelinim Mutfakta peynirli krep izleyicilerin canını çektirdi
Peynirli krep nasıl yapılır, malzemele neledir? 24 Kasım Gelinim Mutfakta...
Dünya Kupası hazırlığında 400-500 kişi hayatını kaybetti
Dünya Kupası hazırlığında 400-500 kişi hayatını kaybetti
Aracınızda yakıt tasarruf etmenin yollarını biliyor musunuz?
Aracınızda yakıt tasarruf etmenin yollarını biliyor musunuz?
Twitter'da 3 farklı rozet dönemi başlıyor
Twitter'da 3 farklı rozet dönemi başlıyor
7 il için alarm verildi: Lapa lapa yağacak, sel seli götürecek! İşte o iller
7 il için alarm verildi: Lapa lapa yağacak, sel seli götürecek! İşte...
Google Chrome kullananlar dikkat! Güncelleme yapmazsanız bilgilerinir risk altında olabilir
Google Chrome kullananlar dikkat! Güncelleme yapmazsanız bilgilerinir...
Adana Demirspor'a gelecek iddiası!
Adana Demirspor'a gelecek iddiası!
NASA'nın Artemis 1 Orion kapsülü yeni uzay rekoru kırdı
NASA'nın Artemis 1 Orion kapsülü yeni uzay rekoru kırdı
Daha önce böylesi görülmedi! Sahnede 'Yoruldum' diyen Sinan Akçıl'a öyle bir şey fırlatıldı ki! Hiç tereddüt etmeden ağzına attı
Daha önce böylesi görülmedi! Sahnede 'Yoruldum' diyen Sinan Akçıl'a...
Will Smith: Bastırdığım öfkem yüzünden oldu
Will Smith: Bastırdığım öfkem yüzünden oldu