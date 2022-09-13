Mesa Kayaşehir projesinden 30 bin konut müjdesi geldi! Ev alacaklar için dev proje detayları belli oldu!













Mesa Kayaşehir projesinin yer alacağı alan büyüklüğü 2 bin 500 dönüme denk gelirken 1 konu içinde tahminen 100 metrekare yer gerektiği belirlendi. Büyüklüğe göre yapılan hesaplamalarda ise tahminen 37 bin konutun bu alan inşa edilmesi bekleniyor. İstanbul'da gerçekleştirilecek büyük proje için tahmin konut sayıları gelmeye başladı. Evlerin büyüklüğüne göre farklılık gösteren rakam için 20-50 bin konut çıkarıldı. İstanbul Mesa Kayaşehir projesinin kompleks şeklinde inşaatının yapılmasında hayata geçirildiği takdirde proje içerinde okul, hastane, ofis, dükkan ve ticaret merkezlerinin olması planlanıyor. Mesa, Kantur-Akdaş, Artaş, Öztaş Ortak Girişimi ile Halkalı Atakent'te hayata geçirilen Tema İstanbul projesiyle 5 bini aşkın konutun yapılacağı belirtildi. Tema İstanbul'un 1. etabında satışların bitmesi üzerine, Tema İstanbul 2'de yer alan 2.280 daire ve 70 villa geçtiğimiz yılın Aralık ayında satışına başlandı. Bunun yanı sıra ise projenin ara etabı olarak adlandırılan Tema İstanbul Bahçe projesi de 2017 yılının sonunda satışa çıkarak tamamlandı. Satışların tamamlandığı Tema İstanbul Bahçe projesinde ise 363 konut yer alıyordu.Mesa Karanfilköy projesi için harekete geçilmesiyle beraber Beşiktaş Karanfilköy kentsel dönüşümleri başladı. Proje içerisinde yer alan bilgilere göre ev sahipleri ve proje sahipleri arasında anlaşmalar devam etmektedir. Evi olan ev, dükkanı olan ise dükkan olarak karşılığı verilecek inşalardan 1000'den fazla konutun inşanın yapılması bekleniyor. İstanbul Etiler ve Akat mahallelerinin kuzeyinde, TEM Otoyolu’nun kenarında konumlanan Mesa Karanfilköy projesine Aralık'ta başlanması tahminler arasında yer almaktadır