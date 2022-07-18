GÜNDEM
18 Temmuz 2022 - 21:07

Mesai saati düşüyor mu? Müjdeli haber Bakan Bilgin'den geldi!

İnternet üzerinden en çok araştırılan konulardan biri de mesai saatlerinin düşürülmesi ile ilgili oldu. Peki mesai saatleri düşüyor mu? Mesailer kaç saat olacak? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
18 Temmuz 2022 - 21:07
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Mesai saati düşüyor mu? Müjdeli haber Bakan Bilgin'den geldi!


Asgari ücret zammından sonra en çok beklenen haberlerden biri de mesai saatleriyle ilgiliydi. Çalışanlara müjdeli haberi Bakan Vedat Bilgin verdi. Mesai saatleri düşüyor mu? Vedat Bilgin'in konuyla ilgili açıklamasının detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Vedat Bilgin mesai saati açıklamaları

3600 ek gösterge ile birlikte asgari ücrete yapılan zam sonrasında en çok beklenen haber mesai saatleriyle ilgiliydi. Konuyla ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Vedat Bilgin artık çalışma saatlerinin 6 saat ya da daha az olarak fiilen uygulamasının devreye gireceğini, bunun İngiltere'de pilot olarak uygulanmaya başlandığını ve yaygınlaşacağını söyledi. Vedat Bilgin konuyla ilgili şunları söyledi; "Bundan sonra insanların 12 saat, 14 saat çalıştığı dönemler geride kaldı. 8-5 mesaisini geride bırakacağımız bir dönemden geçeceğiz"



Vedat Bilgin Mesai Saati Açıklamaları

Pilot uygulamalar başladı

İngiltere'de mesai saatinin düşürülme uygulaması pilot olarak uygulanıyor. Bilgin'e göre bu uygulama bundan sonra daha çok yaygınlaşacak ve 25 sene sonra 6 saat hatta daha az çalışılacağı durumlar olacak. Vedat Bilgin teknolojinin geliştiğini, bunun emeğe de yansıdığını, teknoloji üretim süreçleri mekandan bağını kopardıkça bu tarz değişimlerin kaçınılmaz olacağını, bu değişimlerin yapıldığını ama haliyle yeni sorunların ortaya çıktığını da söyledi. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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