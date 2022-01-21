Mesaim bitti diyen pilot, uçağı yarı yolda bıraktı!

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan kalkış yapan ve Pakistan'ın başkenti İslamabad'a doğru seyahat eden Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait uçak, havalanmasından bir süre sonra olumsuz hava şartları nedeniyle Suudi Arabistan'ın Dammam Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Bir süre havalimanında beklenildikten sonra hava şartlarını düzeldiği ve uçağın tekrar kakış için hazırlandığı bilgisini alan uçağın pilotu, mesai saatinin dolduğunu söyledi ve uçuşu tamamlamayı reddetti. Uçuşu reddeden pilotu protesto eden yolcular, havalimanında ufak çaplı bir kaosa yol açarken yetkilileri, durumu kontrol altına almak adına protesto alanına güvenliği yönlendirdi.
Pilotun uçuşu reddetmesi sonrası yolcular için otel tahsis edilirken, yapılan açıklamada, uçuş güvenliği için pilotun dinlenmesi gerektiği bilgisi paylaşıldı.
Bir süre havalimanında beklenildikten sonra hava şartlarını düzeldiği ve uçağın tekrar kakış için hazırlandığı bilgisini alan uçağın pilotu, mesai saatinin dolduğunu söyledi ve uçuşu tamamlamayı reddetti. Uçuşu reddeden pilotu protesto eden yolcular, havalimanında ufak çaplı bir kaosa yol açarken yetkilileri, durumu kontrol altına almak adına protesto alanına güvenliği yönlendirdi.
Pilotun uçuşu reddetmesi sonrası yolcular için otel tahsis edilirken, yapılan açıklamada, uçuş güvenliği için pilotun dinlenmesi gerektiği bilgisi paylaşıldı.