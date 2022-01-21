DÜNYA
21 Ocak 2022 - 11:42
Güncelleme: 21 Ocak 2022 - 11:43

Mesaim bitti diyen pilot, uçağı yarı yolda bıraktı!

Riyad ve İslamabad arasında sefer yapan bir uçak, Suudi Arabistan'ın Dammam Havalimanı'na acil iniş yaptı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle acil iniş yapan uçağın pilotu, hava şartlarının düzelmesi sonrası mesaisinin bittiğini söyledi ve uçağı kullanmayı reddetti.

DÜNYA
21 Ocak 2022 - 11:42
Güncelleme: 21 Ocak 2022 - 11:43
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Mesaim bitti diyen pilot, uçağı yarı yolda bıraktı!
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan kalkış yapan ve Pakistan'ın başkenti İslamabad'a doğru seyahat eden Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait uçak, havalanmasından bir süre sonra olumsuz hava şartları nedeniyle Suudi Arabistan'ın Dammam Havalimanı'na acil iniş yaptı. 








Bir süre havalimanında beklenildikten sonra hava şartlarını düzeldiği ve uçağın tekrar kakış için hazırlandığı bilgisini alan uçağın pilotu, mesai saatinin dolduğunu söyledi ve uçuşu tamamlamayı reddetti. Uçuşu reddeden pilotu protesto eden yolcular, havalimanında ufak çaplı bir kaosa yol açarken yetkilileri, durumu kontrol altına almak adına protesto alanına güvenliği yönlendirdi. 

Pilotun uçuşu reddetmesi sonrası yolcular için otel tahsis edilirken, yapılan açıklamada, uçuş güvenliği için pilotun dinlenmesi gerektiği bilgisi paylaşıldı.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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