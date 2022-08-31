YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 15:03

Meserretçioğlu: "galatasaray Bir Kültür, Bir Yaşam Biçimidir" - İstanbul

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 15:03
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Meserretçioğlu:


30 Ağustos Zafer Bayramı Galatasaraylılar tarafından Galatasaray Adası'nda coşkuyla kutlandı. Etkinlikte konuşan iş adamı Murathan Meserretçioğlu, “Galatasaray sadece bir spor kulübü değildir, Galatasaray bir kültür bir yaşam biçimidir” dedi.


30 Ağustos Zafer Bayramı Galatasaraylılar tarafından Kalamış Tesisleri ve Galatasaray Adası'nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Burada konuşan Galatasaraylı iş adamı Murathan Meserretçioğlu, "Bugün 30 Ağustos, bugün binlerce yıllık bir milletin yirminci yüzyılda egemenliğini hiçbir şartta ve durumda kimseye vermeyeceğini, kimse ile paylaşmayacağını dünyaya bir kez daha ispat ettiği gün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi.




Cumhuriyetin 100. yılını hep beraber sadece Türkiye'de değil tüm dünya genelinde var olan Türk milletleri ile birlikte kutlayacaklarını önemini vurgulayan Meserretçioğlu, "Bunun anlamı çok derin. Bu bilinç ve kültürün tezahürü ile bu hususa önem atfediyoruz. Başkanımız Dursun Özbek de üstünde durarak şu mesajı veriyor; “Cumhuriyetin yüzü Galatasaray'dır. Bilinmektedir ama bu cümlelerimin üzerine ekleyeyim ve bir kez daha altını çizeyim, lütfen diğer hiçbir şey ile karıştırmayın ve karşılaştırmayın. Çünkü Galatasaray sadece bir spor kulübü değildir, Galatasaray bir kültür bir yaşam biçimidir” ifadelerine yer verdi.

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Haber Editörü
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