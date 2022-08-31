YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 22:34

Meserretçioğlu'ndan Yeni Ekonomi Modeli Değerlendirmesi

Meserretçioğlu Yatırım Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Meserretçioğlu, yeni ekonomi modeli ve yol haritası konusunda değerlendirmelerde bulundu.

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 22:34
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Meserretçioğlu'ndan Yeni Ekonomi Modeli Değerlendirmesi



Yeni ekonomi modeli ve yol haritası konusunda değerlendirmelerde bulunan Meserretçioğlu Yatırım Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Meserretçioğlu, Türkiye'ye 3 şekilde döviz girişi olduğunu ifade ederek, "İhracat gelirleri, turizm gelirleri, yabancı sermaye yatırımları. Yabancı sermaye yatırımı da kendi içinde yabancı sıcak para giriş-çıkışları ve kalıcı yatırım olarak ikiye ayrılıyor. Döviz çıkışına baktığımızda ise yine kabaca ithalat giderleri ki, büyük pay enerji ve hammadde başlığına ait olmakla beraber bir de hizmet ithalatı giderlerimiz ve yurtdışı yardım ve yatırım çıkışları bulunuyor. Türkiye ekonomi yönetimi; bu devamlılıkla seyir halinde olan, gelişmekte olan ülke ekonomilerinin devamlılıkla daha da borçlanmasına sebebiyet verdiğini düşündüğü ve büyük yüzde ile kontrolü bir takim çevrelerin elinde olduğunu değerlendirdiği 'yabancı sıcak para giriş-çıkışını istemiyoruz' diyor. Teknik olarak aslen yanlış olduğu söylenemez ama dev ekonomi çarkları içerisinde tüm yapıyı bu hedef ile şekillendirirken pek çok değişkenin olduğunun farkında olmak ve bunların tümünü hesaplamak gerekiyor" diye konuştu.




Merkez Bankası'nın faiz düşürme ve yeni ekonomi modeline ilişkin de görüşlerini açıklayan Meserretçioğlu, "Faiz düşürme kararına ve Bu sayede yeni ekonomi modeline ilişkin değerlendirmem şudur ki, burası ekonomide sert virajın olduğu nokta. Eğer hükümet oyunu doğru gördü ve çözümü doğru yerde bulduysa gelecek güzel olur” dedi.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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