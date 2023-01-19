Aktüel
19 Ocak 2023 - 17:30

Mesleğe özel indirim geldi! Opel'den en ucuz arabayı onlar alacak: Bu meslekleri yapana piyango vurdu!

Sıfır araç almak isteyen sürücüler, Opel'in Ocak ayına ait fiyat listesi karşısında şaşkına döndü. Bu anlamda Türkiye'de önemli bir konuma sahip olan markaların tüm modelleri titizlikle takip edilmektedir. 2023 yılında bazı mesleklerde çalışanlar otomotiv pazarını araştırırken kendileri için uygun fiyat kampanyası hazırlandığını öğrendiler. İşte detaylar..

Aktüel
19 Ocak 2023 - 17:30
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Mesleğe özel indirim geldi! Opel'den en ucuz arabayı onlar alacak: Bu meslekleri yapana piyango vurdu!
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SUV modelleri ve sedan modelleriyle de öne çıkan Opel, ocak ayındaki fiyat artışlarıyla fiyat listesini güncelliyor. Ancak otomobil devi bazı meslek gruplarına ugun fiyatlarla dolu bir liste hazırladı. Bu meslek grupları arasında ise sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bunların birinci derece yakınları yer alırken bu kişilere Opel Mokka modellerinde ek indirimler sunulduğu belirtildi.

OPEL GRANDLAND

Opel Grandland

Opel Grandland Opel Grandland 250.000 TL'ye 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz oranıyla veya 170 bin TL'ye 0 faizle 12 ay vade ve 0 faizle 1 milyon 80 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ile birlikte borçlanma fırsatıyla showroomlarda yeni sahibini bekliyor.

OPEL CROSSLAND

Opel Crossland



Crossland, 12 ay vade ve 120.000 TL faizsiz kredi veya 150.000 TL'ye 15 ay vade ve yüzde 0,99 kredi seçeneği ile müşterilerinin beğenisine sunulmaktadır. En popüler SUV'lardan biri olan Crossland, 671.000.900 TL başlangıç ​​fiyatıyla dikkat çekiyor.

OPEL CORSA

Opel Corsa

Corsa 120.000 TL başlangıç ​​fiyatı, 12 ay vade ve sıfır faizli seçenek dışında 150.000 TL5 ay vade ve aynı zamanda yüzde 0,99 faiz oranı ile satışa sunuldu. Opel Corsa'nın tamamen elektrikli versiyonu olan Corsa-e, 20.000 TL'lik E-charge hediye çeki ile 849.000 TL'ye satın alınabiliyor.

OPEL ASTRA

Opel Astra

Astra için 15 ay yüzde 0,99 ile 150.000 TL veya 12 ay için yüzde 0 faiz ile 120.000 TL ödeme yapmak mümkün.

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