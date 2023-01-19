Mesleğe özel indirim geldi! Opel'den en ucuz arabayı onlar alacak: Bu meslekleri yapana piyango vurdu!

SUV modelleri ve sedan modelleriyle de öne çıkan Opel, ocak ayındaki fiyat artışlarıyla fiyat listesini güncelliyor. Ancak otomobil devi bazı meslek gruplarına ugun fiyatlarla dolu bir liste hazırladı. Bu meslek grupları arasında ise sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bunların birinci derece yakınları yer alırken bu kişilere Opel Mokka modellerinde ek indirimler sunulduğu belirtildi.
OPEL GRANDLAND
OPEL CROSSLAND
Crossland, 12 ay vade ve 120.000 TL faizsiz kredi veya 150.000 TL'ye 15 ay vade ve yüzde 0,99 kredi seçeneği ile müşterilerinin beğenisine sunulmaktadır. En popüler SUV'lardan biri olan Crossland, 671.000.900 TL başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor.