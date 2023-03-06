Messi'den umduğunu bulamadı! Nusret'in fişini Dan Bilzerian çekti: Yıllarca attığı fotoğrafları ifşa etti!







DAN BİLZERİAN'DAN NUSRET PAYLAŞIMLARI







Dünya Kupası final maçının ardından dünyaca ünlü futbolcu Messi ile görüntüleri sosyal medya gündemine oturan Nusret'in bu sefer de Dan Bilzerian ile konuşmaları ortaya çıktı. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Dünya Kupası finali sonrasında sahaya giden ve Messi'nin soğuk davranışları sebebiyle sosyal medya gündeminde günlerce konuşulan Nusret'in Dan Bilzerian'a da sekiz sene boyunca mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian'ın sosyal medya hesabında 33.6 milyon takipçisi bulunuyor.Bilzerian, Nusret'in kendisine 2015 senesinden beri fotoğraf gönderdiğini söyledi. Bilzerian açıklama olarak 'Herkes salt bae'nin çok tuhaf olduğunu söylüyor, ben bunu senelerdir biliyorum.' yazdı. Nusret'in Dan Bilzerian'a gönderdiği fotoğraflardan birinde senden hoşlanıyorum, seni ilk gördüğümde senden hoşlandım notunu yazarak paylaştığı fotoğraf herkesin dikkatini çekti. Dünya Kupası sonrasında Fransa'yı mağlup ederek kupayı kazanan Arjantin'in galibiyeti sonrasında sahaya inen ve Messi ile iletişim kurmaya çalışması ancak Messi'nin Nusret'le hiç ilgilenmediği binlerce insan tarafından günlerce konuşulmuştu.