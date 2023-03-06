MAGAZİN
06 Mart 2023 - 17:26

Messi'den umduğunu bulamadı! Nusret'in fişini Dan Bilzerian çekti: Yıllarca attığı fotoğrafları ifşa etti!

En son Dünya Kupası final maçında adından söz ettiren Nusret ile ilgili sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian birçok ifşa paylaştı. Peki Nusret ile Dan Bilzerian arasında geçen mesajlaşmalar nedir? Tüm detaylar haberimizde.

MAGAZİN
06 Mart 2023 - 17:26
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Messi'den umduğunu bulamadı! Nusret'in fişini Dan Bilzerian çekti: Yıllarca attığı fotoğrafları ifşa etti!


Dünya Kupası final maçının ardından dünyaca ünlü futbolcu Messi ile görüntüleri sosyal medya gündemine oturan Nusret'in bu sefer de Dan Bilzerian ile konuşmaları ortaya çıktı. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DAN BİLZERİAN'DAN NUSRET PAYLAŞIMLARI

Dünya Kupası finali sonrasında sahaya giden ve Messi'nin soğuk davranışları sebebiyle sosyal medya gündeminde günlerce konuşulan Nusret'in Dan Bilzerian'a da sekiz sene boyunca mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian'ın sosyal medya hesabında 33.6 milyon takipçisi bulunuyor. 



Nusret Dan Bilzerian Mesajları

Bilzerian, Nusret'in kendisine 2015 senesinden beri fotoğraf gönderdiğini söyledi. Bilzerian açıklama olarak 'Herkes salt bae'nin çok tuhaf olduğunu söylüyor, ben bunu senelerdir biliyorum.' yazdı. Nusret'in Dan Bilzerian'a gönderdiği fotoğraflardan birinde senden hoşlanıyorum, seni ilk gördüğümde senden hoşlandım notunu yazarak paylaştığı fotoğraf herkesin dikkatini çekti. Dünya Kupası sonrasında Fransa'yı mağlup ederek kupayı kazanan Arjantin'in galibiyeti sonrasında sahaya inen ve Messi ile iletişim kurmaya çalışması ancak Messi'nin Nusret'le hiç ilgilenmediği binlerce insan tarafından günlerce konuşulmuştu. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ