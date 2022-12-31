SAĞLIK
31 Aralık 2022 - 20:37

Messi en çok istediği kupayı kazandı, Mbappe'nin karışmadığı skandal kalmadı, Real Madrid kendi yerini geri aldı. Futbol dünyasında 2022 yılında en çok akılda kalan olaylar bunlardı

2022 yılı, dünya futbolunun kaderini değiştirdi. Messi kazandı, Ronaldo yeni transfer yaptı, Mbappe çok konuşuldu. Herkes için kırılma senesiydi. Ama en önemlisi ise futboldaki en büyük tartışma konusu bitti. Ve herkesin tarihin en iyi futbolcusu sorusuna cevabı net artık.

SAĞLIK
31 Aralık 2022 - 20:37
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Messi en çok istediği kupayı kazandı, Mbappe'nin karışmadığı skandal kalmadı, Real Madrid kendi yerini geri aldı. Futbol dünyasında 2022 yılında en çok akılda kalan olaylar bunlardı


2022 yılı, dünya futbolunun kaderini değiştirdi. Messi kazandı, Ronaldo yeni transfer yaptı, Mbappe çok konuşuldu. Herkes için kırılma senesiydi. Ama en önemlisi ise futboldaki en büyük tartışma konusu bitti. Ve herkesin tarihin en iyi futbolcusu sorusuna cevabı net artık.

Lionel Messi, formsuz Paris günlerinin ardından futbolun en prestijli organizasyonunda zirveye çıktı. Herkes artık "Tarihin en iyi sporucu kim?" sorusunu rahatlıkla cevaplayabilir. Messi bu sorunun tek muhatabı çünkü. 



Kylian Mbappe, 2021 yazında takıma katılan oyuncular sonrası ilginin odağı olmaktan çıkmıştı. Herkes, Messi'yi seviyor, onun formalarını alıyordu. Mbappe artık ikinci, belki de Neymar'ın da arkasında üçüncü oyuncuydu. Çocukluğundan beri Real Madrid'i desteklediğini herkes biliyordu. Real Madrid'in eli de bu kadar güçlüyken atağa kalktılar. Mbappe'nin mutsuzluğu günler geçtikçe artıyor ve Paris'teki günlerinin bitmesi bekleniyordu. Olayların adamı, sezon sonunda şok bir kararla Paris ile yeni sözleşme imzaladığını açıkladı. Paris ona resmen kulübün anahtarlarını verdi. Teknik direktör değişti. Transferler yapıldı. Mbappe'nin evde yaptığı hesap çarşıda tutmadı çünkü eski Barcelona'lılar sezona fırtına gibi girdi. Dünya Kupası arifesinde Neymar ve Messi şov yapıyordu. Mbappe'nin sahadaki tavırları ve son olarak yaptığı küstahlıklar bardağı taşıran son damla oldu. Artık herkes ondan nefret ediyordu. Süperstar yakıştırmaları yerini nefret objesine bırakmıştı.Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ise yılın son günlerinde daha da büyük bir şoka imza attı. Aslında bir sözleşme kağıdını imzaladı ama kendi hayranlarının bile gözünden düştü. Portekizli efsane, dün Al Nassr'a transfer olduğunu açıkladı.

Real Madrid ise belki de tarihinin en görkemli zaferine imza attı. Paris, Chelsea, Manchester City ve Liverpool yoluyla Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaştı. Ancak eleme turlarında çıktığı 7 maçta adeta 7 farklı hikâye vardı.

2022, son günlerde bize veda ederken futbol dünyasından bir büyüğü bizden alıkoydu. Futbol tarihinin ilk büyük ikonu Pele, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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