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22 Aralık 2022 - 13:37

"Messi en iyisi"

İspanyol futbolcu Andres Iniesta açıklamalarda bulundu.

SPOR
22 Aralık 2022 - 13:37
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İspanyol futbolcu Andres Iniesta, eski takım arkadaşı Lionel Messi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

 



Iniesta "Bence, Arjantin'le Dünya Kupası kazanmamış olsaydı bile Messi, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusuydu. Eminim, Messi'yi tüm zamanların en iyisi olarak görmeyenler bunu bir bahane olarak göstereceklerdi. Ancak benim açımdan o kupayı kazanıp kazanmamasının bir önemi yok." şeklinde konuştu.

 

Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin formasıyla şampiyonluğa ulaştı. Turnuvayı 7 gol ve 3 asistle bitiren Arjantinli yıldız, turnuvanın en değerli oyuncusuna verilen Altın Top ödülünün de sahibi oldu.

 

Andres Iniesta, tam adıyla Andrés Iniesta Luján, İspanyol millî futbolcudur. Şu an Vissel Kobe'de forma giymektedir. Orta saha bölgesinde görev yapmaktadır. İspanya Milli Takımı formasıyla 1 Dünya Kupası ve 2 Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu bulunmaktadır. Dünya Kupası şampiyonluğunu 2010 yılında, Avrupa Şampiyonası şampiyonluklarını 2008 ve 2012 yıllarında kazanmıştır.

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