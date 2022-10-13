Messi mi, Ronaldo mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafını seçti!













Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 'Dünyanın en iyi futbolcusu kimdir' tartışmasına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Messi'nin dünyanın en iyi futbolcusu olmak için birçok engeli aştığını söyledi. Daha önce Ronaldo için dünyanın en iyi futbolcusu diyen Erdoğan, şimdi de 'Messi' dedi ve bu yanıt şaşkınlık yarattı. Paris Saint-Germain takımının süperstarı olarak görülen Lionel Messi, dünya genelinde hayran sayılarını genişletmeye devam ediyor. 35 yaşındaki Arjantinli yıldız şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemine geldi.Erdoğan, Messi'nin dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu söylerkenh aslında Messi'nin zor bir çocukluk zamanları geçirdiğini söy6lşedi. Erdoğan'ın Messi yorumunda şu ifadeler yer aldı: "Büyüme hormonu eksikliği nedeniyle spor yapamadığı bildirilen Messi, mücadeleye devam etti ve dünyanın en iyi futbolcusu oldu."Cumhurbaşkanı Erdoğan, Messi ve Ronaldo arasında daha önceki bir karşılaştırmada şu sözleri kullanmıştı: "Messi veya Ronaldo derseniz, Ronaldo'yu çok farklı görürsünüz. O maçta hat-trick yapması çok önemliydi (2018 Dünya Kupası'ndaki 3-3 İspanya-Portekiz maçından bahsediyorum). Çok önemliydi. Serbest vuruşlar yadsınamaz. Tüm cesur insanlar böyle değildir."