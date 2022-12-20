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20 Aralık 2022 - 13:29

Messi mi Ronaldo mu? Rus voleybolcu Nataliya Goncharova, MatchTV'ye verdiği röportajda yanıtladı...

Rus voleybolcu Nataliya Goncharova, ülkesinde kapsamlı bir röportaj verdi. Rus takımlarının geleceğinden futbola uzun bir röportaj veren yıldız ismin röportajından önemli satırbaşları...

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20 Aralık 2022 - 13:29
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Messi mi Ronaldo mu? Rus voleybolcu Nataliya Goncharova, MatchTV'ye verdiği röportajda yanıtladı...


Nataliya Goncharova, geçtiğimiz günlerde kapsamlı bir röportaj verdi. Futbol sorularına verdiği yanıtlar ise röportajın dikkat çeken kısımlarıydı. "Messi mi, Ronaldo mu?" sorusuna Rus voleybolcu, "Futbol hakkında gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Ronaldo hakkında okuduklarımdan yola çıkarak; işine kadar ciddi, fiziksel olarak iyi ve iyi bir profesyonel. Messi ve Ronaldo arasındaki rekabette kimseyi ayırmayacağım" şeklinde yanıtladı. 

 



Fas yenilgisi sonrası Ronaldo'nun gözyaşlarına hakim olamaması hakkında ise "Ronaldo gibi duygularımı toplum önünde göstermemeye çalışıyorum. Görünüşe göre, o daha duygusal biri. Bazı duygular beni ele geçirdiğinde odama gidip orada üzülebilir, ağlayabilirim. Genel olarak ağlayan biri değilim" ifadelerini kullandı. 

 

Ülkesinin Ukrayna ile yaşadıklarından dolayı turnuvalardan men edilen Rus voleybolcu, gelecek için umutlu konuştu: "Önümüzdeki yıl uluslararası yarışmalarda tekrar rekabet edebileceğimizi gerçekten umuyorum. Ancak bu elbette bana bağlı değil. Görünüşe göre; uluslararası federasyonlara tavsiyelerde bulunan Thomas Bach'a bağlı.''

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