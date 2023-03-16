Messi o takıma 'geliyorum' dedi! Rakibiyle komşu olacak: Bakın Messi'nin yeni takımı hangisi oldu!







MİLYONLUK TEKLİFE YANIT GELDİ







MESSİ ve RONALDO BULUŞUYOR

Fransız devi PSG ile sözleşme imzalayamayan yıldız isim Messi, eski takımına döneceği haberleri konuşulurken iddialara karşılık yanıt çok gecikmeden geldi. Barcelona'dan mali sorunlardan dolayı isteksiz ayrılan Messi, sezon sonunda yuvasına geri döneceği kulislerde konuşulmaya başladı.Suudi Arabistan ekibi olan Al Hilal, Lionel Messi için harekete geçtiği iddiaları atılırken Al Hilal'in dünyaca ünlü oyuncusu kadroya katılmak adına 300 milyon euroluk bir teklifin hazırlandığı bilgisi paylaşıldı. Al Hilal kulübü, prensip olarak anlaşmaya varıldığı belirtildi.Lionel Messi, Al Hilal'in teklifini kabul etmesi durumunda bireysel olarak en büyük rakibi Cristiano Ronaldo ile tekrardan aynı ligde buluşacağı üzerine dikkatler Suudi Arabistan'a çevrildi.