Fransız devi PSG ile sözleşme imzalayamayan yıldız isim Messi, eski takımına döneceği haberleri konuşulurken iddialara karşılık yanıt çok gecikmeden geldi. Barcelona'dan mali sorunlardan dolayı isteksiz ayrılan Messi, sezon sonunda yuvasına geri döneceği kulislerde konuşulmaya başladı.
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16 Mart 2023 - 13:17
Messi o takıma 'geliyorum' dedi! Rakibiyle komşu olacak: Bakın Messi'nin yeni takımı hangisi oldu!
Futbol kariyeriyle adını duyuran başarılı isim Messi'den şaşırtan açıklama geldi. Lionel Messi'nin henüz PSG ile anlaşmaya varmaması üzerine dedikodular büyüdü. Messi'nin görüştüğü ve sözleşe şartlarına evet yanıtı verdiği kulüp başkası çıktı.
SPOR
16 Mart 2023 - 13:17