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16 Mart 2023 - 13:17

Messi o takıma 'geliyorum' dedi! Rakibiyle komşu olacak: Bakın Messi'nin yeni takımı hangisi oldu!

Futbol kariyeriyle adını duyuran başarılı isim Messi'den şaşırtan açıklama geldi. Lionel Messi'nin henüz PSG ile anlaşmaya varmaması üzerine dedikodular büyüdü. Messi'nin görüştüğü ve sözleşe şartlarına evet yanıtı verdiği kulüp başkası çıktı.

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16 Mart 2023 - 13:17
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Messi o takıma 'geliyorum' dedi! Rakibiyle komşu olacak: Bakın Messi'nin yeni takımı hangisi oldu!
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Fransız devi PSG ile sözleşme imzalayamayan yıldız isim Messi, eski takımına döneceği haberleri konuşulurken iddialara karşılık yanıt çok gecikmeden geldi. Barcelona'dan mali sorunlardan dolayı isteksiz ayrılan Messi, sezon sonunda yuvasına geri döneceği kulislerde konuşulmaya başladı.

MİLYONLUK TEKLİFE YANIT GELDİ

Suudi Arabistan ekibi olan Al Hilal, Lionel Messi için harekete geçtiği iddiaları atılırken Al Hilal'in dünyaca ünlü oyuncusu kadroya katılmak adına 300 milyon euroluk bir teklifin hazırlandığı bilgisi paylaşıldı. Al Hilal kulübü, prensip olarak anlaşmaya varıldığı belirtildi.



Messi yeni takımı belli oldu

MESSİ ve RONALDO BULUŞUYOR

Lionel Messi, Al Hilal'in teklifini kabul etmesi durumunda bireysel olarak en büyük rakibi Cristiano Ronaldo ile tekrardan aynı ligde buluşacağı üzerine dikkatler Suudi Arabistan'a çevrildi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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