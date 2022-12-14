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14 Aralık 2022 - 01:53

Messi ve arkadaşları, Dünya Kupası'nda finale yükseldi

Dünya Kupası yarı final maçında Arjantin, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu. Arjantin'in rakibi, Fransa-Fas maçının galibi olacak.

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14 Aralık 2022 - 01:53
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Messi ve arkadaşları, Dünya Kupası'nda finale yükseldi


Arjantin, Dünya Kupası yarı final maçında Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Karşılaşmanın 34. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Lionel Messi, takımını 1-0 öne geçirirken; ikinci gol beş dakika sonra geldi.



39. dakikada Hırvatistan savunmasının hatasını değerlendiren Julian Alvarez'in golüyle soyunma odasına 2-0 önde giden Arjantin'de fişi çeken gol ise 69. dakikada geldi.

Lionel Messi'nin müthiş asistinde topu bir kez daha filelere gönderen Alvarez, maçın skorunu belirledi.

Messi liderliğinde finale yürüyen Arjantin, Dünya Kupası'nın finalinde Fransa - Fas karşılaşmasının galibiyle Pazar günü kozlarını paylaşacak.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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