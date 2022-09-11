SPOR
11 Eylül 2022 - 06:45

Mesut Bakkal: 'Yapılan mücadeleye, sahadaki duruşa hiç yakışmadı'

Spor Toto 1. Lig'in beşinci haftasında Sakaryaspor, sahasında konuk ettiği A. Denizlispor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takım teknik patronu düzenlenen basın toplantısında bilgi verdi.

SPOR
11 Eylül 2022 - 06:45
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Mesut Bakkal: 'Yapılan mücadeleye, sahadaki duruşa hiç yakışmadı'


Spor Toto 1. Lig'in beşinci haftasında Sakaryaspor ile A. Denizlispor Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda maruz kaldı. Sahasında oynadığı karşılaşmada ilk yarıda 1-0 geriye düşen Sakaryaspor, ikinci yarıda rakibini 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik patronu bilgi verdi.

“Yapılan mücadeleye, sahadaki duruşa hiç yakışmadı”



A. Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, “Baktığımız zaman maça iyi başlayan bir Denizlispor, istediğimiz oldu. Geriden oyun kuran bir Sakarya vardı. Bunu hem durdurup eş zamanlı boşluklarından faydalanmayı düşünüyorduk ve ilk yarıda oldukça verimli geçiren olduk. Sonra uzun topa döndüler. Çok talihsiz iki tane gol yedik. Çok ucuz goller yiyoruz. Yapılan mücadeleye, sahadaki duruşa hiç yakışmadı. Tabi Sakarya'yı da tebrik ederiz. Böyle iyi mücadele ettiğiniz bir maçtan en az 1 puanla dönmemiz gerekiyordu. Daha beşinci hafta devam edilecek, artık önümüzdeki Gençlerbirliği maçı var, onu kazanmamız gerekiyor. Toparlanırız da biraz talihsiz maçlar oynuyoruz” dedi.

“Bu müsabaka bizim açımızdan çok fazla önemliydi”

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