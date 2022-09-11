Mesut Bakkal: 'Yapılan mücadeleye, sahadaki duruşa hiç yakışmadı'













Spor Toto 1. Lig'in beşinci haftasında Sakaryaspor ile A. Denizlispor Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda maruz kaldı. Sahasında oynadığı karşılaşmada ilk yarıda 1-0 geriye düşen Sakaryaspor, ikinci yarıda rakibini 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik patronu bilgi verdi.A. Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, “Baktığımız zaman maça iyi başlayan bir Denizlispor, istediğimiz oldu. Geriden oyun kuran bir Sakarya vardı. Bunu hem durdurup eş zamanlı boşluklarından faydalanmayı düşünüyorduk ve ilk yarıda oldukça verimli geçiren olduk. Sonra uzun topa döndüler. Çok talihsiz iki tane gol yedik. Çok ucuz goller yiyoruz. Yapılan mücadeleye, sahadaki duruşa hiç yakışmadı. Tabi Sakarya'yı da tebrik ederiz. Böyle iyi mücadele ettiğiniz bir maçtan en az 1 puanla dönmemiz gerekiyordu. Daha beşinci hafta devam edilecek, artık önümüzdeki Gençlerbirliği maçı var, onu kazanmamız gerekiyor. Toparlanırız da biraz talihsiz maçlar oynuyoruz” dedi.