MEDYA
24 Kasım 2022 - 23:55

Mesut Komiser'e veda etmişti! Şevket Çoruh yıldız isimlerle o dizide rol alacak!

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh, 16 yıldır rol aldığı Arka Sokaklar dizisinden geçtiğimiz Eylül ayında ayrılmıştı. Şevket Çoruh'un yeni dizisi belli oldu. İşte ayrıntılar.

MEDYA
24 Kasım 2022 - 23:55
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Mesut Komiser'e veda etmişti! Şevket Çoruh yıldız isimlerle o dizide rol alacak!


2006 yılından beri yayında olan Arka Sokaklar dizisinde yaprak dökümü yaşanmıştı. Dizinin ilk bölümünden bu yana rol alan Şevket Çoruh, Mesut Komiser karakterine veda ederek diziden ayrıldığını duyurmuştu.

Yıllardır başka bir projede yer almayan Şevket Çoruh’un yeni projesi belli oldu. İşte detaylar…

Vedası milyonları ağlatmıştı!



Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlıu ve Oya Akar gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinde Mesut komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh, Eylül ayında diziden ayrılmıştı. Kendisiyle özdeşleşen “ Mesut Komiser “ karakterini bir kenara bırakan oyuncu bir süre dinlendikten sonra yeniden ekranlara dönüyor.

Televizyon dizilerinin yoğun çalışma saatleri nedeniyle çok yorulduğunu söyleyen Çoruh, şimdi bambaşka bir şekilde karşımıza çıkacak.

Şevket Çoruh’un yeni dizisi belli oldu

16 yıldır aynı dizide rol alan Şevket Çoruh’u bir süre daha televizyon ekranlarında izleyemeyeceğiz. TV dizilerinin kendisini çok yorduğunu belirten Şevket Çoruh, bu kez dijital platformda yayınlanacak bir projede karşımıza çıkacak. Netflix’in iddialı yapımlarından biri olan Sıcak Kafa dizisinde rol alacak olan oyuncu, dizide “ Anton “ karakterini canlandıracak.

Yeni projesi için heyecan duyan isim sevinçli haberi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Çoruh’un yeni projesi sosyal medyadaki hayranlarını çok sevindirdi.

Sıcak Kafa dizisinin oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer, Hazal Subaşı, Gonca Vuslateri, Osman Sonant ve Tilbe Saran gibi başarılı isimler yer alıyor.

Merakla beklenen Sıcak Kafa dizisinin ilk sezonu 2 Aralık Cuma günü Netflix platformunda yayınlanacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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