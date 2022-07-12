Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Mesut Özil'in hangi takıma transfer olacağı belli oldu mu? Mesut Özil transferi ile ilgili gelişmeler belli oldu!

Fenerbahçe'nin gözde futbolcusu Mesut Özil ile yollarını ayırdığı iddiası gündeme düştü. Taraftarlar merakla Mesut Özil'in hangi takıma geçeceğini araştırmaya başladı. Mesut Özil ayrılığı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Mesut Özil Fenerbahçe ayrılığıMesut Özil, 20 Mart günü Konyaspor ile yapılan karşılaşma sonrasında kadro dışı bırakılmıştı. Bu olayın üstüne Mesut Özil'in teknik direktör İsmail Kartal ile tartıştığı iddiaları gündeme gelmişti. Mesut Özil ise tüm bu olanların üstüne Fenerbahçe'den ayrılacağını söyledi. 21 Haziran günü ise kendisini itibarsızlaştırma çalışmalarını engellemek amacıyla açıklamalarda bulunmuştu.
Mesut Özil açıklamalarında Fenerbahçe'ye ve vatanına tatil yapmak için gelmediğini, giydiği formayı terletmek için katkı vermekten başka bir hedefi olmadığını söyledi. Aynı şekilde; "Çocukluk aşkım olan Fenerbahçe takımında yaşamayı arzu ettiğim çok fazla da amacım var. Bunları gerçekleştirdiğimi görmeden futbolu bırakmak istemiyorum. Ben de kulübüm de futbolun doğasında olan bir süreçten geçmekteyiz. Tüm bu süreçleri en iyi şekilde atlatmak ve Fenerbahçe'ye hizmet etmeye devam etmekte en büyük hayalimdir. Taraftarımızdan ricam medya üzerinde çıkarılan yalan haberlere inanmamalarıdır." sözlerini ekledi. Mesut Özil'in, Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Medipol Başakşehir takımına geçeceği iddiası da gündemde.