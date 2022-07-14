Mesut Özil'in yeni takımı belli oldu! Başakşehir ile imzalar atılacak

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil, yeni takımı Başakşehir ile transfer işlemlerini bitirdi. Özil'in yeni takımı Başakşehir ile kısa zaman içinde sözleşme yapması bekleniyor. Resmi Twitter hesabından Göksel Gümüşdağ'ın 4 yıl önceki bir cümlesini paylaşan Başakşehir de transferin sinyalini verdi. İşte detaylar...
Mesut Özil Başakşehir'de
Mesu Özil yeni sezonda Başakşehir'de forma giyecek. Özil'in yeni takımı ile yarın sözleşme imzalaması bekleniyor. Göksel Gümüşdağ'ın twitter hesabından yaptığı “Bir gün yollarımız Başakşehir’de kesilecek” paylaşımı bu iddiaları güçlendirdi. Gümüşdağ yaklaşık 4 yıl evvel Almanya'da BILD'e verdiği bir demeçte Mesut Özil'den bahsederek “Mesut Özil, çok değerli bir futbolcu. Umarım bir gün yollarımız Başakşehir’de kesişir. Eğer bizimle olmak isterse onun için her şeyi yaparız” ifadelerini kullanmıştı.