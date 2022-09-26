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26 Eylül 2022 - 20:23

Mesut Özil ve Amine Gülşe 'Ela' bebeklerine sonunda kavuştu!

Mesut Özil ve Amine Gülşe çifti, ikinci kızlarına kavuşmalarının mutluluğunu yaşıyorlar. Kızalrının dünyaya geldiği haberini sosyal medya hesaplarından duyuran Özil çifti, bebeklerine 'Ela' adını verdiklerini söylediler.

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26 Eylül 2022 - 20:23
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Mesut Özil ve Amine Gülşe 'Ela' bebeklerine sonunda kavuştu!


Fenerbahçe Spor Kulübü ile yollarını ayıran ve yine Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'e transferi gerçekleştirilen Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe ikinci bebeklerini nihayet kucaklarına aldılar.

Mesut Özil ve Amine Gülşe 'Ela'



2019 yılında dillere destan bir düğün ile dünya evine giren Mesut Özil ile Amine Gülşe, 2020'de kızları Eda'yı kucaklarına almışlardı. Ünlü çiftin ikinci bebeği Ela da dünyaya gelerek Özil çiftini bir kez daha heyecanlandırdı.

Mesut Özil ve Amine Gülşe 'Ela'

Yıldız oyuncu, sevincini sosyal medya hesaplarından hayranlarıyla paylaştı. 

Mesut Özil ve Amine Gülşe 'Ela'

Ela isimli kızının fotoğrafını paylaşan Özil, paylaşımına "Güzel kızımız Ella'nın sağ salim dünyaya gelmesine çok şükür" yazan bir not bıraktı.

Mesut Özil ve Amine Gülşe 'Ela'

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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