Mesut Özil ve Amine Gülşe 'Ela' bebeklerine sonunda kavuştu!













Fenerbahçe Spor Kulübü ile yollarını ayıran ve yine Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'e transferi gerçekleştirilen Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe ikinci bebeklerini nihayet kucaklarına aldılar.2019 yılında dillere destan bir düğün ile dünya evine giren Mesut Özil ile Amine Gülşe, 2020'de kızları Eda'yı kucaklarına almışlardı. Ünlü çiftin ikinci bebeği Ela da dünyaya gelerek Özil çiftini bir kez daha heyecanlandırdı.Yıldız oyuncu, sevincini sosyal medya hesaplarından hayranlarıyla paylaştı.Ela isimli kızının fotoğrafını paylaşan Özil, paylaşımına "Güzel kızımız Ella'nın sağ salim dünyaya gelmesine çok şükür" yazan bir not bıraktı.