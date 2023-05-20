SAĞLIK
20 Mayıs 2023 - 20:30

Metabolizma hızlandıran mucizevi yöntem! Türk kahvesine iki damla atan iğneden ipliğe dönüyor

Zayıflamak isteyen insanlar internet üzerinden doğal yöntemleri araştırmaya devam ediyor. Eğer bunu yaparsanız çok hızlı kilo verirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SAĞLIK
20 Mayıs 2023 - 20:30
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Metabolizma hızlandıran mucizevi yöntem! Türk kahvesine iki damla atan iğneden ipliğe dönüyor


Metabolizması yavaş olduğu için kilo vermekte zorlanan insanlar sabahları önerilen karışımları araştırmaya devam ediyor. Eğer bu karışımı sabahları tüketirseniz verdiğiniz kilolara siz bile inanamayacaksınız! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SABAHLARI BUNU YAPANLAR HIZLICA ZAYIFLIYOR

Sabahları aç karna içilmesi önerilen ve içen insanların metabolizmasını canlandıran limonlu türk kahvesi herkes tarafından merakla araştırılıyor. Türk kahvesinin ishale de iyi geldiği bilinirken bir tatlı Türk kahvesinin içine birkaç damla limon damlatmak ishal kesmeye iyi geliyor. Aynı zamanda limon suyu metabolizma hızlandırıcı olması sebebiyle sabahları kahvaltı yapmadan önce içilmesi tavsiye ediliyor. Limonlu su toksin ve istenmeyen metalleri de vücuttan atıyor. Aynı zamanda karaciğerde safra suyunun üremesine yardım ederek sindirime yardım ediyor. 



Zayıflamaya Yardımcı Limonlu Türk Kahvesi

Limonlu Türk kahvesi için bir bardak sıcak suya yarım çay kaşığı Türk kahvesi ve yarım çay kaşığı limon suyu eklenmesi gerekiyor. Günde bir kez spor yapmadan yarım saat önce bu karışımın tüketilmesi öneriliyor. Ancak bu karışımın fazla kullanımı zarar verebiliyor. Emziren ve hamile kadınların içmesi de önerilmiyor. Kalp ile ilgili problemi olan ve tansiyon sorunu yaşayan insanların da bu karışımı tüketmesi önerilmiyor. Türk kahvesi içinde kilo kaybına yardım eden kafein, teobramin, teofilin, klorojonik asitler gibi birçok bileşen bulundurur. Aynı zamanda vücut içindeki yağ hücrelerini enerji şeklinde parçalar ve kilo vermeyi kolaylaştırır. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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