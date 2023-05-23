Metabolizmayı uçuşa geçiren mucizevi çay! Bu çayı içen iğneden ipliğe dönüyor!













MATCHA KAFEİN OLARAK KAHVEDEN DAHA ZENGİN





KİLO VERMEDE BİRE BİR





Dr. William Li, bir doktor ve gıda araştırmacısı olarak, Matcha'nın özel bir yeşil çay çeşidi olduğunu ve normal yeşil çaya göre daha yüksek polifenol içerdiğini belirtmektedir. Matcha'daki antioksidanlar, artan metabolizma hızı, düşük kolesterol seviyeleri ve gelişmiş dolaşım sistemi gibi birçok sağlık faydasını ortaya koymaktadır. Matcha, taze aroması, koyu yeşil rengi ve zengin antioksidan içeriğiyle öne çıkmaktadır. Yeşil çay, epikateşin (EC), epigallocatechin (EGC) ve epicatechin gallate (ECG) gibi antioksidanlar içerirken, Matcha özellikle epigallocatechin gallate (EGCG) bakımından zengindir ve en yüksek konsantrasyona sahip bir besin olarak listelenmektedir.Uzman Diyetisyen Jenna Volpe, Matcha'nın olağanüstü yüksek kateşin konsantrasyonlarından dolayı, sindirimden kalp sağlığına, metabolizmadan bilişsel işleve ve kanseri önlemeye kadar çeşitli etkilere sahip olduğunu vurgulamaktadır.Dr. William Li'ye göre, matcha kafein içeriği açısından kahve, yeşil çay veya siyah çaydan daha zengin bir kaynaktır. Molecules adlı bir araştırmaya göre, bir gram matcha tozunun başına 18,9 ila 44,4 mg kafein düşebilir. Uzman Diyetisyen Jenna Volpe, her fincan matcha çayının 76 ila 180 mg kafein içerdiğini belirtmektedir. Ancak Volpe, matchadaki kafeinin bazı insanlarda anksiyete, uykusuzluk veya huzursuz bağırsak sendromu gibi durumları tetikleyebileceğini ve kafeine duyarlı olmayanlar için matchanın iyi bir kafein kaynağı olabileceğini ancak kafein alımını sabah saatlerinde sınırlamak gerektiğini vurgulamaktadır.Matcha, kilo vermek isteyenler için önemli bir içecek olarak öne çıkmaktadır. Frontiers in Nutrition dergisinde yayınlanan bir hayvan araştırması, matchanın obeziteyi hafifletmede ve metabolik bozuklukları iyileştirmede rol oynayabileceğini göstermektedir. Diğer araştırmalar ise matchanın yağ yakma potansiyeline sahip olabileceğini öne sürmektedir. Matcha içeren bir çalışmada, matcha tüketiminin egzersiz yapmadan önce metabolizmanın bir göstergesi olan tüm vücut yağ oksidasyonunu yüzde 35 artırdığı bulunmuştur. Ayrıca, matchanın vücutta yağ asitlerini parçalayarak vücut yağını azalttığına dair kanıtlar da vardır. Matchadaki teanin adlı amino asidin, kafeinin uyandırıcı etkisini artırabileceği belirtilmektedir. Matcha içmek, dikkati, odaklanmayı ve bilişsel işlevi geliştirebilir. Ayrıca, matchadaki teanin, kafein ve EGCG'nin varlığına bağlı olarak, psikolojik stres altındaki kişilerin dikkatini ve iş performansını artırabilir. Bu nedenle matcha bazı araştırmacılar tarafından "ruh hali ve beyin gıdası" olarak adlandırılmaktadır.