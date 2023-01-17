Metal sektör işçilerine yüzde 34 zam kararı: Sendikalar anlaşmayı sağladı!













REEL ÜCRETTE KAYIPLAR AZALACAK

Metal Sanayii İşverenleri Sendikası (MESS) ile Türk Metal, Birlesik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikaları arasında imzalanan anlaşma, metal sektöründe çalışanların maaşlarını yüzde 34 oranında artırdı. Ek artış kararı 180.000 çalışan için geçerli sayıldı. Sendikalar tarafından yapılan ortak açıklamada; kötüleşen ekonomik ortam ve yüksek enflasyon nedeniyle işçilerin geçim sıkıntısı ve maddi sıkıntılarla mücadele ettiği, asgari ücret artışının ücretleri örgütlü işyerlerine yaklaştırarak ücret dengesini bozduğu görüldüğü belirtildi. Bu durumun MESS ile 12 Ocak 2022 tarihinde imzalanan ve 1 Eylül 2021 - 31 Ağustos 2023 tarihleri ​​arasında geçerli olan Grup Toplu İş Sözleşmesi'nin kıdem esasına göre yeni bir düzenleme gerektirdiği durumunu ortaya çıkardığı aktarıldı. Açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi:"Bu amaçla MESS genel merkezinde yapılması için bir süredir son görüşme yapılıyor. Sonuç olarak önce 31 Aralık 2022'de işçilerin saatlik ücretleri 48.04 liraya çekilmesi sağlanacak. Yürürlükteki toplu sözleşmeye göre dördüncü maaş zammı Mart 2023'te yapılacak.Mart ayına kadar beklenmemek kaydıyla, uzlaşmadan sonra yüzde 15 olarak uygulanacak. Ancak Mart ayının son altı aylık enflasyon oranı yüzde 15'i geçerse fazlalığın tamamı 28 Şubat'ta ücrete yansıtılacak. Her kıdem yılı için saat ücretine 5 lirayı geçmemek üzere 10,70 kuruş ilave edilecek. Böylece anlaşma ile elde edilen toplam artış oranı yüzde 34'tür.Anlaşmanın metal işleme sektöründeki yaklaşık 180 bin sendikalı çalışanı etkilediğini belirten basın açıklamasında, "Sendikalarımızın yaptığı bu iyileştirmenin, 20232025- MESS ekip toplu iş sözleşmesinde MESS'e bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimizin maruz kaldığı fiili ücret kayıplarını azaltacağına inanıyor ve sağlayacağız." denildi.