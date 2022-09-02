Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Hava sıcaklıkları düşüyor. Genel durum halen bölgemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 5 Eylül'den itibaren düşmeye başlayacağı, önümüzdeki hafta sonuna kadar bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor” ifadelerine yer verildi.
YAŞAM
02 Eylül 2022 - 17:08
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü duyurdu: Sıcak havalar düşüyor
Diyarbakır'da, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü pazartesi gününden itibaren sıcak havaların düşeceğini bildirdi.
YAŞAM
02 Eylül 2022 - 17:08
EDİTOR
İlginizi Çekebilir