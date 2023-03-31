Meteoroloji 17 ili uyardı! O illerde kar ve fırtına olacak... Dışarı adım atmadan bakın! İşte 31 Mart hava durumu tahminleri







Rüzgar







Kar

Doğu Anadolu

Güneydoğu Anadolu

İç Anadolu

Karadeniz

Marmara

Ege

Akdeniz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 31 Mart için yayınladığı hava tahmininde bazı illerde fırtına, bazılarında ise yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu çevrelerinin parçalı ve çok bulutlu, yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın kuzeyi ile Elazığ, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar, Muş'ta yoğun olmak üzere Ağrı, Bitlis, Iğdır, Kars'ın güneyi, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt'in özellikle yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimleri çığ tehlikesi riski oluşturuyor.Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi, rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden esmesi bekleniyor. Ancak rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve 50-70 km/sa hızla esmesi bekleniyor. Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden rüzgar esecek. Marmara bölgesinde, rüzgar güney ve güneybatıdan kuvvetli esecek. Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan esecek. Sabah saatlerinde Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan esecek.Yapılan son değerlendirmelere göre; Muş'ta 10-20 cm arasında değişen yoğun kar yağışları beklenirken, Ağrı, Bitlis, Iğdır, Kars'ın güneyi, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt'te özellikle yüksek kesimlerde 20 cm üzerinde yoğun kar yağışları bekleniyor. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunuyor.Doğu Anadolu bölgesinin çok bulutlu, Malatya hariç bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam Erzurum, Muş'un kuzey ve batısı ile Bitlis çevrelerinde, yarın ise Muş'ta kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca Ağrı, Bitlis, Iğdır, Kars'ın güneyi, Van, Hakkari ve Şırnak'ta yoğun kar yağışı görülecek. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde kuzey, güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde 50-70 km/sa hızla esmesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip yamaçlarda çığ riski de var.Güneydoğu Anadolu bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı yüksek kesimlerinin de aynı şekilde kar yağışlı geçeceği ön görülüyor. Adıyaman'ın parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır ve Gaziantep'in ise çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda kuzeybatıdan kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Karadeniz bölgesi, parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu. Dalga yüksekliği; 1- 2 metre arası. Görüş mesafesinin iyi ancak yağış anında orta olması bekleniyor.Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Dalga yüksekliği 0,5-1,5 metre arası.. Görüş mesafesi iyi.Ege Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Dalgalar 1-2 metre arası. Görüş mesafesi iyi.Akdeniz bölgesinde parçalı ve az bulutlu. Dalgalar 1-2 metre arası. Görüş mesafesi iyi.