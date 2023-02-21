Meteoroloji 58 il için alarm verdi! Kar, yağmur, fırtına hepsi aynı anda vuracak!

Ülke genelinde parçalı bulutlu hava etkili olurken son değerlendirmelere göre Marmara'nın doğusu, Ege ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağışların başlayacağı görülüyor. Yağışlar genellikle sağanak olarak etkisini gösterirken Doğu Anadolu'da ise karla karışık yağmur beklentisi oldukça fazla. Bununla beraber hava sıcaklıklarının da düşüşe geçmesiyle beraber iç kesimlerde don ve buzlanma beklentileri oldukça fazla.
METEOROLOJİ UYARILARIülkemizin kuzeybatı bölgelerinde yağışlar azalırken doğu kesimlerde ise yağış beklentisi bir hayli yüksek. Genellikle güneyli, öğle saatlerinden itibaren batı kesimler ile Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı bölgelerinde ara sıra kuvvetli rüzgar tahminleri yapılıyor. Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına beklentisi var.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
Doğu Karadeniz'in iç bölgelerinde yükseklerde Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesinin riskinin yüksek olduğu belirtildi.