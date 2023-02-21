YAŞAM
21 Şubat 2023 - 12:21

Meteoroloji 58 il için alarm verdi! Kar, yağmur, fırtına hepsi aynı anda vuracak!

Hava sıcaklıklarında değişiklikler olmaya devam ederken Meteoroloji'den beklenmedik uyarılar geldi. Kışın etkileri devam ederken 58 il için kar ve kuvvetli yağışların tekrardan başlayacağı haberi verildi. Deprem bölgesinde ki hava durumu sıklıkla araştırılırken meteoroloji il il hava durumunu yayınladı.

YAŞAM
21 Şubat 2023 - 12:21
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Meteoroloji 58 il için alarm verdi! Kar, yağmur, fırtına hepsi aynı anda vuracak!
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Ülke genelinde parçalı bulutlu hava etkili olurken son değerlendirmelere göre Marmara'nın doğusu, Ege ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağışların başlayacağı görülüyor. Yağışlar genellikle sağanak olarak etkisini gösterirken Doğu Anadolu'da ise karla karışık yağmur beklentisi oldukça fazla. Bununla beraber hava sıcaklıklarının da düşüşe geçmesiyle beraber iç kesimlerde don ve buzlanma beklentileri oldukça fazla.

METEOROLOJİ UYARILARI

ülkemizin kuzeybatı bölgelerinde yağışlar azalırken doğu kesimlerde ise yağış beklentisi bir hayli yüksek. Genellikle güneyli, öğle saatlerinden itibaren batı kesimler ile Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı bölgelerinde ara sıra kuvvetli rüzgar tahminleri yapılıyor. Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına beklentisi var.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT



Doğu Karadeniz'in iç bölgelerinde yükseklerde Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesinin riskinin yüksek olduğu belirtildi.

58 il için uyarı

MARMARA BÖLGESİ

Edirne 16°C

İstanbul 13°C

Kırklareli 15°C

Kocaeli 13°C

EGE BÖLGESİ

Afyonkarahisar 10°C

Denizli 14°C

İzmir 18°C

Kütahya 9°C

AKDENİZ BÖLGESİ

Adana 17°C

Antalya 17°C

Hatay 16°C

Kahraanmaraş 12°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Ankara 9°C

Eskişehir 10°C

Konya 12°C

Sivas 6°C

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Bolu 7°C

Düzce 12°C

Kastamonu 9°C

Zonguldak 11°C

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Amasya 14°C

Samsun 15°C

Tokat 12°C

Trabzon 15°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Elazığ 6°C

Erzurum 2°C

Kars 2°C

Malatya 8°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Diyarbakır 12°C

Gaziantep 14°C

Siirt 11°C

Şanlıurfa 15°C

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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