Meteoroloji 58 il için alarm verdi! Kar, yağmur, fırtına hepsi aynı anda vuracak!







METEOROLOJİ UYARILARI

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT







MARMARA BÖLGESİ

EGE BÖLGESİ

AKDENİZ BÖLGESİ

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Ülke genelinde parçalı bulutlu hava etkili olurken son değerlendirmelere göre Marmara'nın doğusu, Ege ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağışların başlayacağı görülüyor. Yağışlar genellikle sağanak olarak etkisini gösterirken Doğu Anadolu'da ise karla karışık yağmur beklentisi oldukça fazla. Bununla beraber hava sıcaklıklarının da düşüşe geçmesiyle beraber iç kesimlerde don ve buzlanma beklentileri oldukça fazla.ülkemizin kuzeybatı bölgelerinde yağışlar azalırken doğu kesimlerde ise yağış beklentisi bir hayli yüksek. Genellikle güneyli, öğle saatlerinden itibaren batı kesimler ile Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı bölgelerinde ara sıra kuvvetli rüzgar tahminleri yapılıyor. Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına beklentisi var.Doğu Karadeniz'in iç bölgelerinde yükseklerde Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesinin riskinin yüksek olduğu belirtildi.Edirne 16°C İstanbul 13°C Kırklareli 15°C Kocaeli 13°CAfyonkarahisar 10°C Denizli 14°C İzmir 18°C Kütahya 9°CAdana 17°C Antalya 17°C Hatay 16°C Kahraanmaraş 12°CAnkara 9°C Eskişehir 10°C Konya 12°C Sivas 6°CBolu 7°C Düzce 12°C Kastamonu 9°C Zonguldak 11°CAmasya 14°C Samsun 15°C Tokat 12°C Trabzon 15°CElazığ 6°C Erzurum 2°C Kars 2°C Malatya 8°CDiyarbakır 12°C Gaziantep 14°C Siirt 11°C Şanlıurfa 15°C