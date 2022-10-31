Meteoroloji 9 il için toz taşınımı uyarısını yayımladı: Çamur şeklinde yağışlara dikkat!







9 İL TOZ BULUTUYLA KAPLANACAK











31 EKİM PAZARTESİ BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?





Ülkenin doğu Akdeniz ve güneydoğu bölgeleri bugün toz bulutlarıyla kaplanacak. Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Suriye'den toz taşınması için 9 ile uyarı yapıldı.Suriye'den sabahtan itibaren Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman'a toz taşımının gerçekleşmesi bekleniyor.Yetkililer; ulaşım konusunda aksamaların olmaması ve aynı zamanda çamur şeklindeki yağışlara karşı da dikkatli ve tedbirli olunmasının gerekli olduğunu söylediler.Hava durumu ile ilgili son güncel açıklamalar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Diğer taraftan da Meteoroloji Genel Müdürlüğü web sitesinde beş günlük yeni bir hava tahmin raporu sorgulanıyor. Metorloji'nin güncel hava durumu raporunda Türkiye'nin kuzeyi, orta ve doğusu, sabah ve öğle saatlerinde doğu-güneydoğu Anadolu ile güney Hakkali, Şurnak ve Van ilçeleri. Karadeniz kıyıları ve Artvin bölgesi için akşam ve gece yağmur, diğer yerlerde ise açık ve berrak gökyüzü beklenildiği görülüyor. Yağışların; Rize, Artvin, Hakkari ve Van'ın yaylalarında yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde beklendiği belirtilen raporda Batı Karadeniz'de Marmara, Orta Anadolu'nun kuzeybatısında, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde sabah ve akşam saatlerinde pus ve sis beklendiği söyleniyor. Hava sıcaklığında önemli derecede bir değişiklik beklenmezken ülke genelinde mevsim normalleri seyrinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise zaman içinde kuzeyden doğu kesimlerde güneyinden hafif, bazen orta şiddette esmesi bekleniyor.