Meteoroloji açıkladı! Bazı illerimi için kış mevsimi daha da etkisini gösterecek, bazı illerimiz sıcak havanın tadını çıkaracak. Meteorolojiden dikkat çeken açıklamalar!













YOĞUN YAĞIŞ BEKLENİYOR

MARMARA BÖLGESİ



EGE BÖLGESİ

AKDENİZ BÖLGESİ

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

2023 kış sezonu, kimi illerde yaz havasında yaşanırken kimi illerde yaşayanları hava koşullarının zorluğu ile hayatını güçleştirmektedir. Meteoroloji, yaptığı son açıklamada bazı illerin kış mevsimin zorlayıcı koşullarına biraz daha maruz kalacaklarını duyurdu. Özellikle Doğu Karadeniz bölgesi için duyuruda bulunan Meteoroloji yetkilileri, yüksek ve eğimli bölgelerde çığ beklentileri olduğunu, vatandaşın dikkatli olması gerektiğini aktardı. Bunun yanında herhangi bir yağış beklenmediği de aktarıldı.Karadeniz bölgesinin Doğu ve Batı bölgelerinin iç kesimleri için dikkat çeken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu kuzey ve doğu kesimleri ile birlikte Kastamonu kıyı kesimleri, Batman, Siirt ve Sinop çevreleri için yağmurlu, Doğu Karadeniz ve Kastamonu iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu kuzey ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağış beklentileri olduğunu, belirtilen kesimler haricinde ise hava durumunun az bulutlu ve açık bir hava seyrine sahip olacağı yönünde tahmin bulgularını ilettiler. Rize, Trabzon ve Artvin'de kuvvetli yağış beklenirken, iç ve doğu kesimlerin don ve buzlanma olaylarına şahitlik edebileceği, sisli bir havanın beklendiği aktarıldı. Ayrıca Doğu Karadeniz iç kesim ile birlikte Doğu Anadolu eğimli ve yüksek arazilerinde çığ tehlikesi yüksek riskli olarak belirtildi.800-900 m üzeri yüksek kesimleri olan Doğu Karadeniz için yoğunluklu kar yağışı bekleniyor. Kar dalgasının 500-600 m üzerindeki bölgelerin akşam saatleri ile etkili olabileceği tahmin ediliyor. Haftanın son günü olan Cuma gününün erken saatlerinde etkisini yitirmesi, buna ek olarak etkisini yitiren kar yağışının ardında ulaşımı aksatabilecek düzeyde don, çığ ve buzlanma riskleri olduğu, vatandaşın tedbiri elinden bırakmaması gerektiği belirtildi.Parçalı bulutlu, doğu kesimin aralıklı olarak çok bulutlu geçeceği tahmin edilmekte. Sabah ilk saatlerde pus beklenirken, yer yer sis bekleniyor. EDİRNE °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 15°C Parçalı bulutlu KIRKLARELİ °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 16°C Parçalı, zamanla çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimleri bu gece ve yarın sabah saatleri itibari ile pus ve yer yer sis hakim olması bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu KÜTAHYA °C, 14°C Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmekte. Bölgenin iç kesimleri için pus ve sis bekleniyor. ADANA °C, 20°C Az bulutlu ANTALYA °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 18°C Az bulutlu K.MARAŞ °C, 17°C Az bulutluParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinde çok bulutlu bir havanın etkisi olacağı tahmin ediliyor. Sabahın ilk ışıkları ile pus ve sis beklenirken, bölgenin kuzeydoğusu için buzlanma ve don olayı beklentisi yüksek. ANKARA °C, 12°C Parçalı, zamanla çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 15°C Parçalı, zamanla çok bulutlu KONYA °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu SİVAS °C, 6°C Parçalı, zamanla çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Sinop çevresi ve Kastamonu kıyı bölgelerinin yağmurlu, Kastamonu'nun iç kesimleri yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi beklenmektedir. İç kesimlerinde hava pus ve sis etkisi altında olacak. BOLU °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu DÜZCE °C, 17°C Parçalı, zamanla çok bulutlu KASTAMONU °C, 11°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimleri ile iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı ZONGULDAK °C, 12°C Parçalı, zamanla çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, genel itibari ile yoğun yağışlı geçmesi muhtemel olarak beklenmektedir. Yağışların yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçebileceği, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimleri için yoğun ve kuvvetli yağış bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunduğu açıklandı. AMASYA °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu SAMSUN °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu TOKAT °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu TRABZON °C, 11°C Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, yükseklerinin yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Hakkari kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Şırnak çevrelerinin yağmurlu geçmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beraberinde bölge batısında pus ve sis beklentisi yüksek. Ek olarak yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski olabileceği belirtildi. ELAZIĞ °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu ERZURUM °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kar yağışlı KARS °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kar yağışlı MALATYA °C, 11°C Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, doğu kesimin çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmurlu geçmesi bekleniyor. Bölge kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile pus ve sis bekleniyor. DİYARBAKIR °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu SİİRT °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere yağmurlu ŞANLIURFA °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu