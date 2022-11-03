YAŞAM
03 Kasım 2022 - 11:20

Meteoroloji açıkladı! Kara kış kapıya dayandı! Tam 5 gün sürecek felakete karşı tedbirinizi alın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayınladı. Yurt geneli için ciddi uyarılar yapan MGM beş gün boyunca vatandaşların dikkatli olmasını istedi. İşte, Meteoroloji'nin yeni hava tahmin raporu...

YAŞAM
03 Kasım 2022 - 11:20
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Meteoroloji açıkladı! Kara kış kapıya dayandı! Tam 5 gün sürecek felakete karşı tedbirinizi alın


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava tahmin raporunda önümüzde ki beş gün boyunca birçok bölgeyi sis ile yağmur bekliyor. Ayrıca yüksek kesimleri de kar ve karla karışık yağmur etkisi altına alacak.

YAĞMUR BELİRLİ BÖLGELERİ ETKİLEYECEK

Ülkenin Kuzeydoğu bölgesi yer yer çok bulutlu ve parçalı bulutlu, diğer bölgeleri de açık ve az bulutlu geçecek. Sabah saatleri ile geceden sonra Marmara ve iç bölgelerde sis etkili olacak.

BU BÖLGELER KAR YAĞIŞINA HAZIR OLSUN



Yurt genelindeki sıcaklıklarda ciddi bir değişim olması beklenmiyor. Ancak D. Anadolu Bölgesi 5 Kasım itibariyle kar yağışının etkisine girecek.

 meteoroloji hava tahmini

RÜZGAR HAFİF ESECEK

Rüzgar, genellikle kıyı Karadeniz ile kıyı Marmara'nın Güney'inden hafif, yer yer orta kuvvetle esecek.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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