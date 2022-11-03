Meteoroloji açıkladı! Kara kış kapıya dayandı! Tam 5 gün sürecek felakete karşı tedbirinizi alın







YAĞMUR BELİRLİ BÖLGELERİ ETKİLEYECEK

BU BÖLGELER KAR YAĞIŞINA HAZIR OLSUN







RÜZGAR HAFİF ESECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava tahmin raporunda önümüzde ki beş gün boyunca birçok bölgeyi sis ile yağmur bekliyor. Ayrıca yüksek kesimleri de kar ve karla karışık yağmur etkisi altına alacak.Ülkenin Kuzeydoğu bölgesi yer yer çok bulutlu ve parçalı bulutlu, diğer bölgeleri de açık ve az bulutlu geçecek. Sabah saatleri ile geceden sonra Marmara ve iç bölgelerde sis etkili olacak.Yurt genelindeki sıcaklıklarda ciddi bir değişim olması beklenmiyor. Ancak D. Anadolu Bölgesi 5 Kasım itibariyle kar yağışının etkisine girecek.Rüzgar, genellikle kıyı Karadeniz ile kıyı Marmara'nın Güney'inden hafif, yer yer orta kuvvetle esecek.