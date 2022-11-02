Meteoroloji açıkladı! O illerde karla karışık sağanak yağış bekleniyor! Doğal afetlere karşı tedbir alın







KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

MARMARA







EGE

AKDENİZ

İÇ ANADOLU

BATI KARADENİZ

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

DOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmesine göre kuzey ve doğu kesimlerde parçalı bulut olacağı, Batı doğu ve orta Karadeniz'de sağanak yağış, Karadeniz'in yüksek kesimlerde bulunan illerde ise kar ile birlikte sağanak yağış bekleniyor. Marmara bölgesinde ise sis ve soğuk hava etkili olacağı söylendi. Rüzgar şiddeti hafif olarak belirlenirken hava sıcaklıklarında düşüş yaşanmayacağı da belirlendi.Mevsim normallerinde seyreden hava durumunda Artvin ve çevresinde kuvvetli sağanak yağış olacağı belirtildi. 1500m üzerinde kalan illerde ise karla karışık yağmur yağacağı söylendi Olası afetlere karşı tedbir alınmasında fayda olacağını belirtti.Marmara bölgesinde hava az bulutlu, sisin etkili olacağı söylendi. Hava durumları ise şöyle; KIRKLARELİ °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu ÇANAKKALE °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 20°C Parçalı ve az bulutluEge bölgesinde havanın açık olacağı belirlendi. Ege'de bulunan illerimizde ise hava sıcaklıkları şu şekilde; AFYONKARAHİSAR °C, 17°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 25°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 25°C Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 25°C Az bulutlu ve açıkAkdeniz'de hava açık, doğu Akdeniz'de ise parçalı bulut etkili olacak. Akdeniz bölgesinde bulunan illerimizde hava sıcaklıkları ise şu şekilde; ADANA °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 27°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 21°C Az bulutlu ve açıkParçalı bulutlu olacağı belirlendi. Gece ve sabah erken saatlerde ise sis olacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu bölgesinde bulunan illerimizde ise hava sıcaklıkları şu şekilde; ANKARA °C, 17°C ESKİŞEHİR °C, 18°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu KAYSERİ °C, 17°C Az bulutlu ve açık KONYA °C, 17°C Az bulutlu ve açıkBatı Karadeniz bölgesinde bulutlar hakim olacak. Sağanak yağış olacağı söyleniyor. Hava sıcaklıkları ise şu şekilde; BOLU °C, 14°C Parçalı bulutlu KASTAMONU °C, 15°C Parçalı zamanla çok bulutlu, kıyıları kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı SİNOP °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlıOrta ve Doğu Karadeniz bölgesinde parçalı bulut olacağı ve 1500m üzerinde bulunan illerde ise karla karışık sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise şu şekilde; ARTVİN °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur Parçalı ve çok bulutlu, TOKAT °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı TRABZON °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıDoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu olarak tahmin edilirken, yüksek kesimlerde bulunan illerde ise kar ile birlikte sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu bölgesinde bulunan illerde ise hava sıcaklıkları şu şekilde; ERZURUM °C, 10°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere yağmurlu HAKKÂRİ °C, 15°C Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu KARS °C, 11°C Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı VAN °C, 13°C Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluGüneydoğu Anadolu bölgesinde sağanak yağış beklenmiyor. Az bulutlu ve sisin etkili olacağı bir hava tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava sıcaklıkları ise şu şekilde; DİYARBAKIR °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu SİİRT °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu