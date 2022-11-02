GÜNDEM
02 Kasım 2022 - 10:07

Meteoroloji açıkladı! O illerde karla karışık sağanak yağış bekleniyor! Doğal afetlere karşı tedbir alın

Meteoroloji yaptığı açıklamada bazı illerde sağanak yağış olacağını söyledi. Mevsim normallerinde seyreden havanın sıcaklığında önümüzdeki günlerde düşüş veya artış beklenmiyor. İşte yağış beklenen o iller...

GÜNDEM
02 Kasım 2022 - 10:07
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Meteoroloji açıkladı! O illerde karla karışık sağanak yağış bekleniyor! Doğal afetlere karşı tedbir alın


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmesine göre kuzey ve doğu kesimlerde parçalı bulut olacağı, Batı doğu ve orta Karadeniz'de sağanak yağış, Karadeniz'in yüksek kesimlerde bulunan illerde ise kar ile birlikte sağanak yağış bekleniyor. Marmara bölgesinde ise sis ve soğuk hava etkili olacağı söylendi. Rüzgar şiddeti hafif olarak belirlenirken hava sıcaklıklarında düşüş yaşanmayacağı da belirlendi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Mevsim normallerinde seyreden hava durumunda Artvin ve çevresinde kuvvetli sağanak yağış olacağı belirtildi. 1500m üzerinde kalan illerde ise karla karışık yağmur yağacağı söylendi Olası afetlere karşı tedbir alınmasında fayda olacağını belirtti.

MARMARA



Marmara bölgesinde hava az bulutlu, sisin etkili olacağı söylendi. Hava durumları ise şöyle;

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Ege bölgesinde havanın açık olacağı belirlendi. Ege'de bulunan illerimizde ise hava sıcaklıkları şu şekilde;

AFYONKARAHİSAR °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Akdeniz'de hava açık, doğu Akdeniz'de ise parçalı bulut etkili olacak. Akdeniz bölgesinde bulunan illerimizde hava sıcaklıkları ise şu şekilde;

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu olacağı belirlendi. Gece ve sabah erken saatlerde ise sis olacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu bölgesinde bulunan illerimizde ise hava sıcaklıkları şu şekilde;

ANKARA °C, 17°C

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Batı Karadeniz bölgesinde bulutlar hakim olacak. Sağanak yağış olacağı söyleniyor. Hava sıcaklıkları ise şu şekilde;

BOLU °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, kıyıları kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde parçalı bulut olacağı ve 1500m üzerinde bulunan illerde ise karla karışık sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise şu şekilde;

ARTVİN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu,  yüksek kesimlerde  ise karla karışık yağmur 

Parçalı ve çok bulutlu, 

TOKAT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu olarak tahmin edilirken, yüksek kesimlerde bulunan illerde ise kar ile birlikte sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu bölgesinde bulunan illerde ise hava sıcaklıkları şu şekilde;

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere yağmurlu

HAKKÂRİ °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS °C, 11°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 13°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Güneydoğu Anadolu bölgesinde sağanak yağış beklenmiyor. Az bulutlu ve sisin etkili olacağı bir hava tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava sıcaklıkları ise şu şekilde;

DİYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİTÖR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
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