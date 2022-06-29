Meteoroloji alarm verdi! 17 il için sarı kod gönderildi

Meteoroloji tarafından 17 il için sarı kodla Uyarı verildi.Yoğun yağışın beklendiği bölgeler arasında Marmara bölgesinin güney ve doğusu,Ege bölgesinin kuzeyi ,İç Anadolu bölgesi ile , Karadeniz bölgesi, Antalya'nın iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü yoğun yağışların beklendiği bildirildi.
MEteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılarda hava sıcaklıklarının düşeceği bildirilirken kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklıkları mevsim normalleri altında seyredeceği, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında görüleceği bildirildi.
Meteoroloji tarafından 17 il için 'sarı' kodlu uyarı!
Öte yandan meteoroloji tarafından Karadeniz Bölgesindek çok sayıda il uyarıldı.Bu İllerin yanında Yozgat, Çankırı, Ankara, Karabük gibi illerede uyarılarda bulunuldu.