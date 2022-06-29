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YAŞAM
29 Haziran 2022 - 10:22

Meteoroloji alarm verdi! 17 il için sarı kod gönderildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 il için uyarı verdi. Sarı kodla uyarılan illerde yoğun yağış beklendiğini söylendi.

YAŞAM
29 Haziran 2022 - 10:22
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Meteoroloji alarm verdi! 17 il için sarı kod gönderildi


Meteoroloji tarafından 17 il için sarı kodla Uyarı verildi.Yoğun yağışın beklendiği bölgeler arasında  Marmara bölgesinin güney ve doğusu,Ege bölgesinin kuzeyi ,İç Anadolu bölgesi ile , Karadeniz bölgesi, Antalya'nın iç kesimlerinde  sağanak ve gök gürültülü yoğun yağışların beklendiği bildirildi.


MEteoroloji Genel Müdürlüğünden  yapılan uyarılarda hava sıcaklıklarının düşeceği  bildirilirken kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklıkları  mevsim normalleri altında seyredeceği, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında görüleceği bildirildi.



Meteoroloji tarafından 17 il için 'sarı' kodlu uyarı!
Öte yandan meteoroloji tarafından  Karadeniz Bölgesindek çok sayıda il uyarıldı.Bu İllerin yanında  Yozgat, Çankırı, Ankara, Karabük gibi illerede uyarılarda bulunuldu.

EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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