Meteoroloji bayramın 1-2-3. günü için uyardı! Silinen camlar kirlenecek: İl il liste verildi







ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT







BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?





Son dakika hava durumu açıklamaları, Türkiye'nin genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörüldüğünü gösteriyor. Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Diyarbakır çevreleri sağanak yağışların etkisi altına girecek. Bazı bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.Batı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken, iç ve doğu bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle vatandaşlar, özellikle yağışlı bölgelerde, şemsiyelerini ve yağmurluklarını yanlarından ayırmamaları gerekiyor.Hava durumu tahminleri, vatandaşların planlarını yaparken dikkate almaları gereken önemli bir faktördür. Özellikle seyahat edecek kişiler, hava durumuna göre hazırlıklarını yapmalı ve seyahatlerini ertelemeyi düşünmeliler. Ayrıca, özellikle yağışlı havalarda trafikteki araç kullanıcılarının dikkatli olması gerekiyor. Sürücüler, ıslak yollarda araçlarının kontrolünü kaybetmemek için daha yavaş ve güvenli bir şekilde seyahat etmeliler.Sonuç olarak, Türkiye genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak ve birçok bölgede yağışlı geçecek. Vatandaşlar, hava durumunu takip etmeli, gerekli hazırlıklarını yapmalı ve güvenli bir şekilde seyahat etmeliler.Bugün öğle saatlerinden itibaren Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor ve bu yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların oluşabileceği uyarısı yapılmaktadır. Ayrıca, iç kesimlerde güney yönlerinden kuvvetli rüzgar beklenmektedir ve bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da vatandaşların tedbirli olması önerilmektedir.İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ise rüzgarın kuvvetli şekilde esmesi beklenmektedir. Bu bölgelerde de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları ve tedbirli davranmaları gerekmektedir. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır ve bu nedenle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları çok önemlidir. Özellikle bugün Edirne, Kırklareli ve Çanakkale'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir ve bu durumda vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerekmektedir. Ayrıca, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu tahminleri de önem kazanmaktadır. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, arife günü ve perşembe günü sıcaklıkların biraz düşeceğini ve gökgürültülü sağanak yağışların görülebileceğini belirtmiştir. Ancak, Türkiye'nin hemen hemen tüm bölgelerinde yağış beklenmese de, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Kıyı Ege'de yağışların görülebileceği uyarısı yapılmıştır. Bu nedenle vatandaşların seyahat planlamalarını bu duruma göre yapmaları ve olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları çok önemlidir. Açık havada iftar yapacak olanlar da sıcak havalara karşı dikkatli olmalı ve vücudun ihtiyaç duyduğu sıvıyı almaya özen göstermelidir. Meteorolojik uyarıları takip etmek ve gereken tedbirleri almak, olası olumsuzluklardan korunmak açısından son derece önemlidir.Son hava tahminlerine göre, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ülke genelinde sağanak yağışlar bekleniyor. Bayramın ilk günü sıcaklıklar 6-7 derece düşecek ve çoğu bölgede gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. Bu nedenle bayramda biraz üşüyebiliriz ve sıkı giyinmek faydalı olacaktır. Bayramın ikinci günü Marmara, Batı Karadeniz ve Kıyı Ege bölgelerinde yağış beklenmiyor. Ancak diğer bölgelerde yağışlar devam edecek. Üçüncü gün de Marmara, Batı Karadeniz ve Kıyı Ege bölgelerinde yağış olmayacak, ancak diğer bölgelerde yağışlar sürecektir. Güneydoğu Anadolu ve Antalya civarında yağış beklenmiyor, ancak sıcaklıklar düşük olacak. Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağış beklendiği için, özellikle gök gürültülü sağanak yağışların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara neden olabileceği unutulmamalıdır. Ancak şu an için bayram sonuna kadar tehlikeli bir yağış beklenmiyor. Herkes dikkatli ve tedbirli olmalı.