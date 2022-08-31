YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 16:00

Meteoroloji Bölge Müdürü Kaya Uyardı: "Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin 5 Ile 8 Derece Üzerinde Seyredecek" - Elazığ

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 16:00
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Meteoroloji Bölge Müdürü Kaya Uyardı: “Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin 5 Ile 8 Derece Üzerinde Seyredecek” - Elazığ


Bölge Müdürü Ömer Faruk Kaya, “Sıcaklıklar mevsim normallerinin 5 ile 8 derece üzerinde seyredecek. Günün en yüksek sıcaklığı 38 ile 40 derece, gece en düşük sıcaklığın ise 20 ile 21 derece arasında olması beklenmektedir” dedi.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli'de vatandaşları sıcaklara karşı uyardı. Sıcaklıkların yarın itibariyle mevsim normallerinin 5 ile 8 derece üzerine çıkacağı ve Pazar günü akşama kadar süreceği bildirildi.




Uyarılarda bulunan Meteoroloji 13. Bölge Müdürü Ömer Faruk Kaya, “Yapmış olduğumuz son analizlere göre, ilimiz genelinde hava, açık ve az bulutlu bazı zamanlar parçalı bulutlu geçmesi beklenmektedir. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 5 ile 8 derece üzerinde seyredecek. Günün en yüksek sıcaklığı 38 ile 40 derece, gece en düşük sıcaklık ise 20 ile 21 derece arasında olması beklenmektedir. Rüzgarların güney ve batı yönlerde hafif, bazı zamanlar orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. İlimiz genelinde bölgemizde beklediğimiz yüksek sıcaklıklara karşı, vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri içersinde bilinçli olmaları gerekiyor. Önemli işleri olmadığı taktirde korunmalarında fayda olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Editörü
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