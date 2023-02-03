Meteoroloji bu kez korkuttu! Bu iller alarma geçti: Yoğun kar yağışı boyu aşacak!







SON DAKİKA... METEOROLOJİ'DEN YENİ HAVA DURUMU RAPORU! 27 KENT ALARMDA: YOĞUN KAR GELİYOR... İŞTE LAPA LAPA KAR YAĞACAK İLLER







KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

BUGÜN HANGİ İLLERDE KAR YAĞACAK?

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU: İSTANBUL'A KAR GELİYOR

PROF. DR. ŞEN: İSTANBUL'DA KAR GELİYOR, YERDE TUTAR

İSTANBUL'DA DENİZ ULAŞIMINA LODOS ENGELİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ'NDE SINAVLARA KAR TATİLİ

Her yer bembeyaz olacak, kar yağışı uzun süre etkili olacak, Meteoroloji müdürlüğü uyardı kara kış geliyor. Detaylar haberimizde…Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan son hava durumu tahmini, bugün beklenen yoğun kar ve fırtına nedeniyle 4 il için sarı, 23 il için turuncu kodlu uyarı gösteriyor. Meteorologlar bugün beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle tedbirli olmak istediler ancak kar yağışı olan eyaletleri tek tek sıraladılar. 5 günlük hava tahminine göre Türkiye hafta sonu yeni yağışlı havadan etkilenecek. Yeni yağış sistemi, İstanbul'un daha etkili kar yağışı göreceği günleri gözler önüne serdi. 2 Şubat için hava tahmini. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son yaptığı değerlendirmeye göre: Ülkemizde, Marmara, Kuzey ve kıyı Ege Denizi, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi (Gaziantep ve Kilis hariç), Eskişehir ve Eskişehir, Ordu İlçesi ve Ankara'nın güneyinde yoğun yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz bölgesinin yaylalarında, Doğu Anadolu'da (Malatya, Van ve ığdır hariç) yağış ve Güneydoğu Anadolu'nun yaylalarında yoğun kar yağışı, kıyılarda ve Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da yağmurun da karla karıştığı yağmur ve kar şeklinde düşmesi bekleniyor.Doğu Karadeniz bölgesi, yukarı doğu Anadolu (Malatya, Van ve ığdır hariç) ve güneydoğu Anadolu'nun yukarı kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde yağış bekleniyor. Yoğun karda ulaşım sıkıntılar yaşanırken, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, şiddetli rüzgâr ve kar fırtınası gibi olumsuz etkenlere dikkat edilmelidir.Meteoroloji'nin raporuna göre bugün Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Mersin, Kars, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak ve Ardahan'da yoğun kar görülecek. Meteoroloji müdürlüğünden gelen rapora göre bugün: Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Mersin, Kars, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak ve Ardahan'da kar yağışı çok yoğun olacak. Akdeniz Bölgesi`nin yüksek kesimleri ile Mersin'in batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerinden çok kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/saat) beklentisi olduğu için ulaşımda sıkıntılar, çatı uçması, kar yağışı olan yerlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı çok dikkatli olmak gerekiyor.Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre bugün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da yoğun kar yağışı yarın Orta Anadolu ve Batı Karadeniz'i etkileyecek. Hafta sonu İstanbul, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun da içinde bulunduğu Marmara bölgesinde yurt genelinde yağmur ve kar etkili olacak.CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından "İstanbul bugün 10 derece. Cumartesi gecesi, pazar ve pazartesi kar var, yerde tutar. Sıcaklık 2-3 dereceye kadar düşer. Geçen seneden akıllanmışızdır herhalde. Kış lastiği olmadan aracınızı çıkartmayın" mesajını paylaştı.Şehir Hat’larından gelen duyuruya göre "Değerli yolcularımız, Hava muhalefeti (lodos) sebebiyle Maltepe-Adalar, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Avcılar-Bostancı seferlerimiz yapılamamaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.Malatya'da, yağan yoğun Kar ve aşırı buzlanma sebebiyle Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli’nin yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti: "İlimiz genelinde devam eden yoğun Kar yağışı nedeniyle Üniversitemizin tüm akademik birimlerinde 02.02.2023 ile 05.02.2023 tarihleri arasında yapılacak Bütünleme sınavları, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yapılamayan Bütünleme sınavlarının tarihleri daha sonra ilan edilecektir. Ayrıca Üniversitemizde çalışan hamile ve 2 yaşından küçük çocuğu olan kadınlar ile engelli personelimiz 02.02.2023 tarihinde 1 gün idari izinli sayılacaktır."