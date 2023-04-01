Meteoroloji'den 10 ile kırmızı alarm! Güneşe sakın aldanmayın: 10 derece birden düşecek!













1 NİSAN 2023 HAVA NASIL OLACAK?

10 İL İÇİN SARI UYARI GELDİ!

İSTANBUL'A DİKKAT! SICAKLIK 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

ORHAN ŞEN AÇIKLADI: KAR DEĞİL, YAĞMUR GELİYOR!

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi

EGE BÖLGESİ

AKDENİZ BÖLGESİ

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Son dakika açıklaması geldi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre Ege kıyıları, Batı Akdeniz, Zonguldak, Düzce, Manisa, Hatay, Osmaniye bölgesi ve Kahramanmaraş'ın güneyinde sağanak ve sağanak, Van, Hakkari, Şırnak'ın doğusunda kar yağışı bekleniliyor. 10 ilde sarı uyarı yapılıyor ama İstanbul'da sıcaklık 10 derece düşecek.Son dakika açıklaması Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Yağmur, kar ve rüzgar uyarısında bulunan açıklamada 10 il için sarı uyarı verildi. Bunun yerine, önümüzdeki birkaç gün boyunca hava sıcaklıkları normalin 4-8 derece üzerinde olacak. Çarşamba günü 18 derece olan sıcaklık bir anda 8 dereceye düşüyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; Ülkenin genelinde hava parçalı bulutlu, Marmara (Bilecik hariç), Ege kıyıları, Batı Akdeniz, Zonguldak, Düzce, Manisa, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın güneyinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği; Van, Hakkari ve Şırnak'ta kar bekleniyor. Bu sabah ve gece doğu kesimlerde buzlanma olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yamaç ve yüksek kesimlerinde çığ riski bulunmaktadır.Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu iller için sarı uyarıda bulundu: İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Manisa, İzmir. Marmara'nın batı kıyıları ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-70 km/sa) rüzgar beklendiği için dikkatli olunmalı ve olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır. Uçan çatılar ve düşen ağaçlar nedeniyle ulaşımın aksaması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.Meteoroloji'nin son tahminlerine göre İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde olacak. Çarşamba günü 18 derece olan sıcaklık bir anda 8 dereceye düşüyor.Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen hava durumu hakkında açıklamalarda bulundu. "Bugün İstanbul'da hava parçalı bulutlu, akşam Avrupa yakasında, gece tüm şehirde yağmur ve sağanak yağışlı, sıcaklık 18 derece. Yarın pazar 18 derece yağmur olacak. Çarşambaya kadar sürecek. Çarşamba günü ise sıcaklık 10 dereceye kadar düşecek. Bugün Marmaralarda ve Kuzey Ege'de Lodos var. Marmara'da gece yağmur yağar. Hatay, Osmaniye ve Maraş'ta akşam saatlerinde yağmur yağacak. Önümüzdeki hafta Türkiye'de yağmur yağacak, kar değil yağmur yağacak. Önümüzdeki üç gün içinde sıcaklık ülke genelinde 6-8 derece artacak.'Hava tahminine göre akşam saatlerinde batı kesimlerinde parçalı bulutlu, gece saatlerinde ise Bilecik dışında tüm bölgede sağanak ve kuvvetli yağış bekleniyor. Rüzgar güney ve batı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak bekleniyor. EDİRNE °C, 21°C Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 18°C Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde batı çevreleri, gece il geneli yağmur ve sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 20°C Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 22°C Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKıyı kesimleri ve bölgenin genelinde parçalı bulutlu, İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevrelerinde yer yer yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege Denizi'nin kuzey kıyılarında güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-70 km/sa) rüzgar bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 16°C Parçalı zamanla çok bulutlu DENİZLİ °C, 21°C Parçalı zamanla çok bulutlu İZMİR °C, 20°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı MANİSA °C, 21°C Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya ve Hatay'ın kıyı kesimleri ile Akdeniz'in batısında Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın güneyi öğle saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 19°C Parçalı zamanla çok bulutlu ANTALYA °C, 18°C Parçalı zamanla çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı HATAY °C, 18°C Parçalı zamanla çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı K.MARAŞ °C, 16°C Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren güney kesimleri sağanak yağışlıBölge geneli parçalı, akşam ve gece yer yer çok bulutlu olacağı tahmin edilmektedir. ANKARA °C, 16°C Genellikle parçalı, akşam saatlerinde çok bulutlu ÇANKIRI °C, 17°C Genellikle parçalı, akşam ve gece saatlerinde çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 18°C Genellikle parçalı, akşam ve gece saatlerinde çok bulutlu KONYA °C, 18°C Genellikle parçalı, akşam ve gece saatlerinde çok bulutluHava gece saatlerinde parçalı bulutlu, gece Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yağmur ve sağanak yağışlı olacak. BOLU °C, 17°C Parçalı zamanla çok bulutlu DÜZCE °C, 21°C Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 17°C Parçalı zamanla çok bulutlu ZONGULDAK °C, 19°C Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKaradeniz'in orta kesimlerinde havanın çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in doğusunda kar örtüsünün fazla olduğu bölgenin yamaçlarında çığ riski bulunuyor. AMASYA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu TOKAT °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 12°C Parçalı bulutluTahminlere göre bölge parçalı bulutlu, Van, Hakkari ve Şırnak'ın doğusunda yer yer kar yağışı etkili olacak. Kar örtüsü yüksek olan yamaçlarda çığ riski vardır. ELAZIĞ °C, 11°C Parçalı bulutlu ERZURUM °C, 3°C Parçalı bulutlu KARS °C, 4°C Parçalı bulutlu MALATYA °C, 14°C Parçalı bulutluGaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 13°C Parçalı bulutlu GAZİANTEP °C, 15°C Genellikle parçalı, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu SİİRT °C, 8°C Parçalı bulutlu ŞANLIURFA °C, 14°C Parçalı bulutlu