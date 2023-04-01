YAŞAM
01 Nisan 2023 - 21:38

Meteoroloji'den 10 ile kırmızı alarm! Güneşe sakın aldanmayın: 10 derece birden düşecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika açıkladı. 10 il için sarı uyarı yapıldı. Bölgelere göre hava durumu nasıl? Hangi yerlerde buzlanma ve donma var? Hava sıcaklığı düşüyor mu? Sıcaklık artacak mı? İşte ayrıntılar.

YAŞAM
01 Nisan 2023 - 21:38
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Meteoroloji'den 10 ile kırmızı alarm! Güneşe sakın aldanmayın: 10 derece birden düşecek!


Son dakika açıklaması geldi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre Ege kıyıları, Batı Akdeniz, Zonguldak, Düzce, Manisa, Hatay, Osmaniye bölgesi ve Kahramanmaraş'ın güneyinde sağanak ve sağanak, Van, Hakkari, Şırnak'ın doğusunda kar yağışı bekleniliyor. 10 ilde sarı uyarı yapılıyor ama İstanbul'da sıcaklık 10 derece düşecek.

hava durumu



Son dakika açıklaması Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Yağmur, kar ve rüzgar uyarısında bulunan açıklamada 10 il için sarı uyarı verildi. Bunun yerine, önümüzdeki birkaç gün boyunca hava sıcaklıkları normalin 4-8 derece üzerinde olacak. Çarşamba günü 18 derece olan sıcaklık bir anda 8 dereceye düşüyor.

1 NİSAN 2023 HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; Ülkenin genelinde hava parçalı bulutlu, Marmara (Bilecik hariç), Ege kıyıları, Batı Akdeniz, Zonguldak, Düzce, Manisa, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın güneyinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği; Van, Hakkari ve Şırnak'ta kar bekleniyor. Bu sabah ve gece doğu kesimlerde buzlanma olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yamaç ve yüksek kesimlerinde çığ riski bulunmaktadır.

10 İL İÇİN SARI UYARI GELDİ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu iller için sarı uyarıda bulundu: İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Manisa, İzmir.

Marmara'nın batı kıyıları ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-70 km/sa) rüzgar beklendiği için dikkatli olunmalı ve olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır. Uçan çatılar ve düşen ağaçlar nedeniyle ulaşımın aksaması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.

İSTANBUL'A DİKKAT! SICAKLIK 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde olacak. Çarşamba günü 18 derece olan sıcaklık bir anda 8 dereceye düşüyor.

ORHAN ŞEN AÇIKLADI: KAR DEĞİL, YAĞMUR GELİYOR!

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen hava durumu hakkında açıklamalarda bulundu. "Bugün İstanbul'da hava parçalı bulutlu, akşam Avrupa yakasında, gece tüm şehirde yağmur ve sağanak yağışlı, sıcaklık 18 derece. Yarın pazar 18 derece yağmur olacak. Çarşambaya kadar sürecek. Çarşamba günü ise sıcaklık 10 dereceye kadar düşecek. Bugün Marmaralarda ve Kuzey Ege'de Lodos var. Marmara'da gece yağmur yağar. Hatay, Osmaniye ve Maraş'ta akşam saatlerinde yağmur yağacak. Önümüzdeki hafta Türkiye'de yağmur yağacak, kar değil yağmur yağacak. Önümüzdeki üç gün içinde sıcaklık ülke genelinde 6-8 derece artacak.'

hava durumu

hava durumu

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi

Hava tahminine göre akşam saatlerinde batı kesimlerinde parçalı bulutlu, gece saatlerinde ise Bilecik dışında tüm bölgede sağanak ve kuvvetli yağış bekleniyor. Rüzgar güney ve batı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde batı çevreleri, gece il geneli yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Kıyı kesimleri ve bölgenin genelinde parçalı bulutlu, İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevrelerinde yer yer yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege Denizi'nin kuzey kıyılarında güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-70 km/sa) rüzgar bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya ve Hatay'ın kıyı kesimleri ile Akdeniz'in batısında Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın güneyi öğle saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren güney kesimleri sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Bölge geneli parçalı, akşam ve gece yer yer çok bulutlu olacağı tahmin edilmektedir.

ANKARA °C, 16°C

Genellikle parçalı, akşam saatlerinde çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 17°C

Genellikle parçalı, akşam ve gece saatlerinde çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Genellikle parçalı, akşam ve gece saatlerinde çok bulutlu

KONYA °C, 18°C

Genellikle parçalı, akşam ve gece saatlerinde çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Hava gece saatlerinde parçalı bulutlu, gece Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yağmur ve sağanak yağışlı olacak.

BOLU °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Karadeniz'in orta kesimlerinde havanın çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in doğusunda kar örtüsünün fazla olduğu bölgenin yamaçlarında çığ riski bulunuyor.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Tahminlere göre bölge parçalı bulutlu, Van, Hakkari ve Şırnak'ın doğusunda yer yer kar yağışı etkili olacak. Kar örtüsü yüksek olan yamaçlarda çığ riski vardır.

ELAZIĞ °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 4°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Genellikle parçalı, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu

SİİRT °C, 8°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

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