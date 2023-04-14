Meteoroloji'den 11 il için alarm verildi! Şemsiye bile fayda etmeyecek: Yağışlar gümbür gümbür geliyor!













MARMARA

EDİRNE 20°C

İSTANBUL 15°C

KIRKLARELİ 18°C

KOCAELİ 16°C

EGE

A. KARAHİSAR 12°C

DENİZLİ 18°C

İZMİR 21°C

MUĞLA 19°C

AKDENİZ

ADANA 19°C

ANTALYA 21°C

HATAY 17°C

K. MARAŞ 17°C

İÇ ANADOLU

ANKARA 12°C

ESKİŞEHİR 13°C

KONYA 14°C

YOZGAT 10°C

BATI KARADENİZ

BOLU 10°C

DÜZCE 14°C

KASTAMONU 10°C

ZONGULDAK 13°C

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA 16°C

SAMSUN 14°C

TOKAT 15°C

TRABZON 12°C

DOĞU ANADOLU

ELAZIĞ 13°C

ERZURUM 7°C

IĞDIR 15°C

MALATYA 14°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR 13°C

GAZİANTEP 16°C

SİİRT 10°C

ŞANLIURFA 15°C

Meteoroloji tarafından yapılan son açıklamaya göre 11 ilimizde yoğun yağış beklendiği belirtildi. İşte yapılan o açıklamanın detayları haberimizde…Hava durumu ile ilgili çok önemli bir duyuru yapıldı. Bugün sağanak yağış beklendiği belirtilen açıklamada, 11 ilimiz için sarı kod alarmı uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son yaptığı değerlendirmeye göre:Parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya'nın yer yer çok bulutlu, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, doğu kuzeydoğu yaylaları Anadolu'da yağmur ve kar yağışlı geçeceği gösterildi. MGM'nin açıklamasının devamında Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Siirt, Batman'ın çevreleri Van'ın güneyi ve Diyarbakır'ın doğusunda yerel sağanak yağış beklendiği bilgisi verildi. Batı Anadolu'da 2-4 derecelik bir artış, Doğu Anadol’unun doğusunda 3-5 derecelik bir düşüş olacak, başka yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve rüzgarlar genellikle yukarıdan hafif esecek. Batıdan kuzeybatıya, bazen güneyden doğuya orta kuvvetli, bu gece Hakkâri civarında kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği belirtilmiştir. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Van'ın güneyi ve Diyarbakır'ın doğusu ile Bitlis, Şırnak, Hakkari, Siirt ve Batman bölgelerinin yerel olarak şiddetli yağışlara maruz kalması ve ulaşım aksamaları, sel, su baskınları ve yıldırım düşmesi, yer yer dolu yağışı ve yağış esnasında çok kuvvetli rüzgar çıkması gibi olumsuz etkilere karşı tedbir alınması gerektiği bilgisi verildi.Marmara'nın doğu kesimlerinde aralıklı yağmur ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ve çok fazla bulutlu olması bekleniyor.Parçalı bulutlu olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu olacak ve bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağış olması bekleniyor.Parçalı bulutlu olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu olacak ve akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı olması bekleniyor.Parçalı ve yoğun bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kütahya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.Parçalı bulutlu olması bekleniyor.Parçalı bulutlu olması bekleniyor.Parçalı bulutlu olması bekleniyor.Doğu Akdeniz'de parçalı ve yoğun bulutlu olacak, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı hava olması bekleniyor.Parçalı ve yoğun bulutlu olacak, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.Parçalı bulutlu olması bekleniyor.Parçalı ve yoğun bulutlu olacak, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu olacak, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.Bölge parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.Parçalı ve yoğun bulutlu olacak, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.Parçalı ve yoğun bulutlu olacak, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.Parçalı ve yoğun bulutlu olacak, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.Parçalı ve yoğun bulutlu olacak, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.Bölge parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.Parçalı ve yoğun bulutlu olacak, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.Parçalı ve yoğun bulutlu olacak, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.Parçalı ve yoğun bulutlu olacak, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.Parçalı ve yoğun bulutlu olacak, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.Bölge parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.Parçalı ve yoğun bulutlu olacak, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.Parçalı ve yoğun bulutlu olacak, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.Parçalı ve yoğun bulutlu olacak, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıBölgede parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağış, kuzeydoğu yaylalarda yer yer gök gürültülü sağanak, sulu kar ve kar yağışı bekleniyor. Bitlis, Şırnak, Hakkâri çevreleri ile Van'ın güneyinde yer yer sağanak yağış bekleniyor.Parçalı ve yoğun bulutlu olacak, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyorParçalı ve yoğun bulutlu olacak, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.Parçalı ve yoğun bulutlu olacak, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.Parçalı ve yoğun bulutlu olacak, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, yerel veya aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Siirt, Batman ve Diyarbakır'ın doğu ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor.Parçalı ve yoğun bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı hava olması beklenmektedir. Yurdun doğu kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağış olması bekleniyorParçalı ve yoğun bulutlu olacak, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve yoğun bulutlu olacak, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.