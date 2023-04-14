Meteoroloji'den 11 il için alarm verildi! Şemsiye bile fayda etmeyecek: Yağışlar gümbür gümbür geliyor!

Meteoroloji tarafından yapılan son açıklamaya göre 11 ilimizde yoğun yağış beklendiği belirtildi. İşte yapılan o açıklamanın detayları haberimizde… ŞEMSİYENİZİ ALMADAN SAKIN DIŞARI ÇIKMAYIN! BU SABAH 11 ŞEHİR İÇİN SARI ALARM VERİLDİ: İŞTE O İLLER
Hava durumu ile ilgili çok önemli bir duyuru yapıldı. Bugün sağanak yağış beklendiği belirtilen açıklamada, 11 ilimiz için sarı kod alarmı uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son yaptığı değerlendirmeye göre:
Parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya'nın yer yer çok bulutlu, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, doğu kuzeydoğu yaylaları Anadolu'da yağmur ve kar yağışlı geçeceği gösterildi. MGM'nin açıklamasının devamında Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Siirt, Batman'ın çevreleri Van'ın güneyi ve Diyarbakır'ın doğusunda yerel sağanak yağış beklendiği bilgisi verildi. Batı Anadolu'da 2-4 derecelik bir artış, Doğu Anadol’unun doğusunda 3-5 derecelik bir düşüş olacak, başka yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve rüzgarlar genellikle yukarıdan hafif esecek. Batıdan kuzeybatıya, bazen güneyden doğuya orta kuvvetli, bu gece Hakkâri civarında kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği belirtilmiştir. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Van'ın güneyi ve Diyarbakır'ın doğusu ile Bitlis, Şırnak, Hakkari, Siirt ve Batman bölgelerinin yerel olarak şiddetli yağışlara maruz kalması ve ulaşım aksamaları, sel, su baskınları ve yıldırım düşmesi, yer yer dolu yağışı ve yağış esnasında çok kuvvetli rüzgar çıkması gibi olumsuz etkilere karşı tedbir alınması gerektiği bilgisi verildi.
MARMARA
Marmara'nın doğu kesimlerinde aralıklı yağmur ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ve çok fazla bulutlu olması bekleniyor.
EDİRNE 20°C
Parçalı bulutlu olması bekleniyor.
İSTANBUL 15°C
Parçalı ve çok bulutlu olacak ve bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağış olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 18°C
Parçalı bulutlu olması bekleniyor.
KOCAELİ 16°C
Parçalı ve çok bulutlu olacak ve akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve yoğun bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kütahya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
A. KARAHİSAR 12°C
Parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.
DENİZLİ 18°C
Parçalı bulutlu olması bekleniyor.
İZMİR 21°C
Parçalı bulutlu olması bekleniyor.
MUĞLA 19°C
Parçalı bulutlu olması bekleniyor.
AKDENİZ
Doğu Akdeniz'de parçalı ve yoğun bulutlu olacak, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı hava olması bekleniyor.
ADANA 19°C
Parçalı ve yoğun bulutlu olacak, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
ANTALYA 21°C
Parçalı bulutlu olması bekleniyor.
HATAY 17°C
Parçalı ve yoğun bulutlu olacak, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
K. MARAŞ 17°C
Parçalı ve çok bulutlu olacak, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Bölge parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
ANKARA 12°C
Parçalı ve yoğun bulutlu olacak, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 13°C
Parçalı ve yoğun bulutlu olacak, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
KONYA 14°C
Parçalı ve yoğun bulutlu olacak, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
YOZGAT 10°C
Parçalı ve yoğun bulutlu olacak, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Bölge parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
BOLU 10°C
Parçalı ve yoğun bulutlu olacak, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.
DÜZCE 14°C
Parçalı ve yoğun bulutlu olacak, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.
KASTAMONU 10°C
Parçalı ve yoğun bulutlu olacak, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.
ZONGULDAK 13°C
Parçalı ve yoğun bulutlu olacak, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Bölge parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
AMASYA 16°C
Parçalı ve yoğun bulutlu olacak, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.
SAMSUN 14°C
Parçalı ve yoğun bulutlu olacak, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.
TOKAT 15°C
Parçalı ve yoğun bulutlu olacak, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.
TRABZON 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Bölgede parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağış, kuzeydoğu yaylalarda yer yer gök gürültülü sağanak, sulu kar ve kar yağışı bekleniyor. Bitlis, Şırnak, Hakkâri çevreleri ile Van'ın güneyinde yer yer sağanak yağış bekleniyor.
ELAZIĞ 13°C
Parçalı ve yoğun bulutlu olacak, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor
ERZURUM 7°C
Parçalı ve yoğun bulutlu olacak, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.
IĞDIR 15°C
Parçalı ve yoğun bulutlu olacak, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.
MALATYA 14°C
Parçalı ve yoğun bulutlu olacak, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yerel veya aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Siirt, Batman ve Diyarbakır'ın doğu ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor.
DİYARBAKIR 13°C
Parçalı ve yoğun bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı hava olması beklenmektedir. Yurdun doğu kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağış olması bekleniyor
GAZİANTEP 16°C
Parçalı ve yoğun bulutlu olacak, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
SİİRT 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 15°C
Parçalı ve yoğun bulutlu olacak, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.