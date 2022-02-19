GÜNDEM
19 Şubat 2022 - 15:50

Meteoroloji'den 11 kente kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den elde edilen son hava durum verilerine göre, bugünden itibaren 11 kentte kar yağışıların etkili olacağı bildirildi.

GÜNDEM
19 Şubat 2022 - 15:50
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Meteoroloji'den 11 kente kar yağışı uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmeleri resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Yapılan değerlendirmelerde ise Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağışlı geçmesi beklenirken Mersin, Nevşehir, Karaman, Aksaray, Sivas ve Yozgat çevrelerinin gece saatlerinden sonra da Hakkari'de sağanak yağışın görülmesi tahmin ediliyor. 








Yurt genelinde hava sıcaklığının ise kuzeybatı ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin edilirken iç kesimler ve Doğu Karadeniz'in yağış alan taraflarında 3 ila 5 derece azalacağının beklenildiği aktarıldı. 



11 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

meteoroloji verilerine göre yağışlar gene olarak kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Kar yağışlarının bölgelerin kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayacağı belirtilirken cumartesi akşam saatlerinden itibaren de yoğun kar yağışına döneceği tahmin ediliyor. 



Meteoroloji'nin kar yağışıyla ilgili uyarı haritasında ise; Artvin, Zonguldak, Hakkari, Kastamonu, Rize, Bartın, Düzce, Giresun, Sinop, Trabzon ve Van'a turuncu kodlu uyarı verilirken Bitlis, Bolu, Ordu, Samsun, Şırnak, Tunceli, Bingöl ve Karabük için de sarı kodlu uyarı yapıldı.
 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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