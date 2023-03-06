GÜNDEM
06 Mart 2023 - 16:10

Meteoroloji'den 12 ile uyarı! Fırtına, sağanak yağış 09.00'dan sonra başlayacak!

Hava sıcaklıklarında ki değişkenlik üzerine vatandaşlar yaz mı geliyor kış mı devam ediyor ikileminin de kalırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok il için uyarılar geldi. İşte, Meteoroloji uzmanından kuvvetli fırtına uyarısı.

GÜNDEM
06 Mart 2023 - 16:10
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Meteoroloji'den 12 ile uyarı! Fırtına, sağanak yağış 09.00'dan sonra başlayacak!
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Kış aylarının yaşanmasına rağmen yağışsız geçmesi üzerine vatandaşlar hava durumlarını kontrol ederken meteoroloji uzmanları, haftalık hava durumu tahminlerini yayınladı. Yapılan son açıklamalara bakılarak ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacağı bilgisi verildi. Uzmanlar, deprem bölgesindeki rüzgar ve fırtınaya karşı bölge halkını uyardı.

Kuvvetli yağış

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarıları yapıldı. Batı ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz'ın kıyı kesimleri, Kocaeli, Ankara, Kırıkkale, Çorum, Konya'nın kuzey bölümlerinde yağışların şiddetli olması bekleniyor. Adana'nın güney ve doğusu kesimlerinde Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ çevresinde ise sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerine kadar devam edecek lodos etkili olması beklentiler arasında. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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