Meteoroloji'den 12 ile uyarı! Fırtına, sağanak yağış 09.00'dan sonra başlayacak!







KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI







Kış aylarının yaşanmasına rağmen yağışsız geçmesi üzerine vatandaşlar hava durumlarını kontrol ederken meteoroloji uzmanları, haftalık hava durumu tahminlerini yayınladı. Yapılan son açıklamalara bakılarak ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacağı bilgisi verildi. Uzmanlar, deprem bölgesindeki rüzgar ve fırtınaya karşı bölge halkını uyardı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarıları yapıldı. Batı ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz'ın kıyı kesimleri, Kocaeli, Ankara, Kırıkkale, Çorum, Konya'nın kuzey bölümlerinde yağışların şiddetli olması bekleniyor. Adana'nın güney ve doğusu kesimlerinde Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ çevresinde ise sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerine kadar devam edecek lodos etkili olması beklentiler arasında.