GÜNDEM
21 Eylül 2022 - 08:42

Meteoroloji'den 17 il için 'sarı kodlu' uyarı!

Haftanın üçüncü gününde Ege, İç Anadolu ve Akdeniz'in batısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde parçalı bulutlar görülüyor. Yurdun kalanında ise hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Hava sıcaklıkları ise ülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altına düşüyor. Denizlerde rüzgar Orta Karadeniz, Marmara'nın Karadeniz kıyıları ile Orta ve Kuzey Ege'de kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise orta kuvvet ve altında rüzgarların esmesi bekleniyor.

GÜNDEM
21 Eylül 2022 - 08:42
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Meteoroloji'den 17 il için 'sarı kodlu' uyarı!


 Yapılan son değerlendirmelere göre; kuzey, iç ve doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Bursa, Çankırı, Kırıkkale, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Siirt, Ankara'nın kuzey ve doğusu ile Antalya'nın doğusu yerel olmak suretiyle sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu, Tokat, Sivas, Erzincan ile Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden dahil edilen tahminlere göre, hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, arada sırada orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda bazı zamanlar kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.



17 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Artvin, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Trabzon, Van, Bayburt, Batman ve Şırnak için sarı kodlu uyarı yayınladı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

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