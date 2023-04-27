Meteoroloji'den 27 il için sarı kod başlığında kuvvetli sağanak yağış uyarısı!







ÜLKE GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA VAR











SICAKLIKLAR İÇ VE BATI KESİMLERDE DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Nisan 2023 Perşembe günü hava durumu tahminini yayınladı. Meteoroloji Bürosu, 27 eyalete sel ve şiddetli rüzgar uyarısında bulunan "sarı kod" yayınladı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son yaptığı değerlendirmeye göre ülkemiz parçalı çok bulutlu bir havanın etkisi altında olurken Doğu Karadeniz kıyılarıyla beraber Güneydoğu Anadolu ile Malatya'nın çevreleri dışında yer yer yerel olmak üzere sağanak ve aynı zamanda da gök gürültülü sağanak yağışları olacağı tahmini yapıldı.Doğu Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz ile birlikte İç Anadolu'nun batısında kalan yerlerle Batı ve Orta Karadeniz'in batısı sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği hava durumu raporlarında Nevşehir, Adana ve Tunceli'nin haricinde Bingöl'de de yağışlı hava hakim olacak.Ülkenin iç kesimlerinde ve batı kesimlerinde sıcaklıklar daha soğuk ve normalin altında olacak, ancak diğer yerlerin hava sıcaklıklarında bir değişiklik olmayarak yata seyredecek. Rüzgarların genel olarak güney ve güneybatı, Marmara'da hafif kuzeyli, ara sıra orta şiddette ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri üzerinde yerel olarak kuvvetli (40-60 km/sa) eseceğinin tahmini bildirildi. Bu nedenle ulaşımın aksaması gibi olumsuz etkenlere karşı dikkatli olunmalıdır.