Meteoroloji'den 27 il için sarı kod başlığında kuvvetli sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Nisan 2023 Perşembe günü hava durumu tahminini yayınladı. Meteoroloji Bürosu, 27 eyalete sel ve şiddetli rüzgar uyarısında bulunan "sarı kod" yayınladı.
ÜLKE GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA VARMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son yaptığı değerlendirmeye göre ülkemiz parçalı çok bulutlu bir havanın etkisi altında olurken Doğu Karadeniz kıyılarıyla beraber Güneydoğu Anadolu ile Malatya'nın çevreleri dışında yer yer yerel olmak üzere sağanak ve aynı zamanda da gök gürültülü sağanak yağışları olacağı tahmini yapıldı.
Doğu Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz ile birlikte İç Anadolu'nun batısında kalan yerlerle Batı ve Orta Karadeniz'in batısı sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği hava durumu raporlarında Nevşehir, Adana ve Tunceli'nin haricinde Bingöl'de de yağışlı hava hakim olacak.