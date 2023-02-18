Meteoroloji'den 3 il için kırmızı alarm! Kuvvetli yağış geliyor: Göz gözü görmeyecek!







METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN UYARI GELDİ







MARMARA BÖLGESİ

EGE BÖLGESİ

AKDENİZ BÖLGESİ

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Havaların soğuk etkisini giderek göstermesiyle birlikte kar yağışı uyarıları da hız kazandı. Peki Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre hangi illerde kar bekleniyor? Hava nasıl olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre ülkede kuzey kesimlerde hava çok bulutlu olacak. Sabahın ilk saatlerinden itibaren Hakkari, Sivas, Van çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra ise Rize, Artvin, Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur beklentisi var. Aynı zamanda yüksek kesimlerde çığ riski var. Aynı zamanda Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz bölgesi doğu kesiminden esecek kuvvetli rüzgar sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alınması gerektiği konusunda uyarı yaptı.Bölge genelinde hava az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis beklentisi var. -Edirne 17 derece ve hava az bulutlu olacak. -İstanbul 12 derece ve az bulutlu olacak. -Kırklareli 15 derece ve az bulutlu olacak. -Kocaeli 14 derece ve az bulutlu olacak.Bölge genelinde hava az bulutlu olacak. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı önlem alınması gerekiyor ve zaman zaman sis olabilir. -Afyonkarahisar 9 derece ve az bulutlu olacak. -Denizli 14 derece ve az bulutlu olacak. -İzmir 16 derece ve az bulutlu olacak. -Kütahya 10 derece ve az bulutlu olacak.Bölge genelinde havanın az bulutlu olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge iç kesimlerinde buzlanma ve don beklentisi hakim. -Adana 15 derece ve hava açık olacak. -Antalya 16 derece ve hava açık olacak. -Hatay 12 derece ve hava açık olacak. -Kahramanmaraş 9 derece ve az bulutlu olacak.Bölge genelinin az bulutlu olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde buzlanma ve don olayı olması bekleniyor. -Ankara 7 derece ve az bulutlu olacak. -Eskişehir 11 derece ve az bulutlu olacak. -Konya 4 derece ve az bulutlu olacak. -Sivas 2 derece ve parçalı bulutlu havanın yanında sabahın ilk saatlerinde hafif kar yağışı bekleniyor.Bölge genelinde parçalı bulut beklentisi var ve bunun yanında gece ve sabah saatlerinden itibaren bölge iç kesimlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. -Bolu 7 derece ve parçalı bulutlu olacak. -Düzce 13 derece ve parçalı bulutlu olacak. -Kastamonu 7 derece ve parçalı bulutlu olacak. -Zonguldak 11 derece ve parçalı bulutlu olacak.Bölge genelinin çok bulutlu olması bekleniyor ve yüksek kesimlerde kar yağışı beklentisi hakim. Gece ve sabah saatlerinden itibaren buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz bölgesi iç kesimlerinde yüksek bölgelerde çığ riski var. -Amasya 10 derece ve parçalı bulutlu olacak. -Samsun 11 derece ve parçalı bulutlu olacak. -Tokat 5 derece ve parçalı bulutlu olacak. -Trabzon 8 derece ve parçalı bulutlu olacak.Bölge genelinin az bulutlu olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bazı illerde kar yağışı beklentisi hakim. Bölge genelinde buzlanma ve don olayının yanında yüksek kesimlerde çığ riskine karşı tedbirli olunması gerekiyor. -Elazığ 4 derece ve az bulutlu olacak. -Erzurum -3 derece ve çok bulutlu olacak. -Kars -5 derece ve çok bulutlu olacak. -Malatya 4 derece ve az bulutlu olacak.Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğu ve kuzey kesimlerinde buz ve don olayı beklentisi var. -Diyarbakır 7 derece ve açık olacak. -Gaziantep 9 derece ve açık olacak. -Siirt 6 derece ve az bulutlu olacak. -Şanlıurfa 9 derece ve açık olacak.