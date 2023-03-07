Meteoroloji'den 30 il için kırmızı alarm! Yollar buz pistine dönecek: Yola çıkmadan dikkat!













BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

EGE

AKDENİZ

İÇ ANADOLU

BATI KARADENİZ

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

DOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Ülkemiz genelinde parçalı ve az bulutlu, Marmara (İstanbul hariç) ve Ege Denizi, Antalya, Isparta, Adana, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Ağrı, Van ve Hakkari bölgeleri ile Hakkari, Ağrı ve Van bölgelerinde sağanak ve şiddetli yağışlar ile kar ve yağmurla karışık kar beklemektir. Bu sabah ve gece kuzeydoğuda buzlanma ve don, iç kesimlerde sis ve puslu yağmur bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yamaç ve yüksek yamaçlarında çığ riskine karşı dikkat edilmesi gerekmektedir.Hava sıcaklıkları; Kuzey ve batıda normal, diğer yerlerde normalin 3-5 derece üzerinde olması bekleniyor. Rüzgar zayıf güney ve güneybatıdan esiyor, bazen orta bazen de kuvvetli. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yamaç ve yüksek yamaçlarında çığ riski olduğundan dikkatli olunması gerekiyor.Parçalı bulutlu hava bekleniyor. Kırklareli çevresiyle öğle saatinden sonra İstanbul haricinde bölgenin geri kalanında aralıklı yağmurlar ve sağanak yağışların etkili olacağı düşünülüyor. EDİRNE °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu KIRKLARELİ °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yağmur ve sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları ve tüm bölgede yer yer yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor. AFYONKARAHİSAR °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı İZMİR °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı MUĞLA °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıAralıklı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Adana ile Antalya, Osmaniye, Hatay ve Isparta çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacak. ADANA °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ANTALYA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı HATAY °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıAralıklı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevresinde yağmur bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde sis ve pus olacağı düşünülüyor. ANKARA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı KONYA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu SİVAS °C, 13°C Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde sis ve pus beklenmekte. BOLU °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu DÜZCE °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu KASTAMONU °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu ZONGULDAK °C, 14°C Parçalı ve çok bulutluParçalı bulutlu hava bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsü fazla olan yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. AMASYA °C, 16°C Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu TOKAT °C, 16°C Parçalı bulutlu TRABZON °C, 13°C Parçalı ve çok bulutluAz bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, Ağrı, Van ve Hakkari çevreleri yağmur, yüksek yerlerde kar ve kar yağışlı. Bu sabah ve gece pus ve sis ve yer yer dondurucu soğuklar bekleniyor. Kar örtüsü fazla olan yamaçlarda çığ riski vardır. Bölgenin güneydoğu kesiminde toz taşınımları bekleniyor. ELAZIĞ °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu ERZURUM °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu KARS °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 14°C Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu olacağı düşünülüyor. ADIYAMAN °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu DİYARBAKIR °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu