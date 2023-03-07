GÜNDEM
07 Mart 2023 - 18:17

Meteoroloji'den 30 il için kırmızı alarm! Yollar buz pistine dönecek: Yola çıkmadan dikkat!

Meteoroloji’den son hava durumu tahminini paylaştı. Bunun üzerine 30 il kapsamında çeşitli uyarılara yer verdi. Türkiye'nin farklı yerlerinde yağmurdan fırtınaya, buzlanmadan sise kadar pek çok uyarı yapıldı. Hangi illere uyarı verildi? Sorusu ise vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

GÜNDEM
07 Mart 2023 - 18:17
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Meteoroloji'den 30 il için kırmızı alarm! Yollar buz pistine dönecek: Yola çıkmadan dikkat!
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Ülkemiz genelinde parçalı ve az bulutlu, Marmara (İstanbul hariç) ve Ege Denizi, Antalya, Isparta, Adana, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Ağrı, Van ve Hakkari bölgeleri ile Hakkari, Ağrı ve Van bölgelerinde sağanak ve şiddetli yağışlar ile kar ve yağmurla karışık kar beklemektir. Bu sabah ve gece kuzeydoğuda buzlanma ve don, iç kesimlerde sis ve puslu yağmur bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yamaç ve yüksek yamaçlarında çığ riskine karşı dikkat edilmesi gerekmektedir.

hava durumu



Hava sıcaklıkları; Kuzey ve batıda normal, diğer yerlerde normalin 3-5 derece üzerinde olması bekleniyor.

Rüzgar zayıf güney ve güneybatıdan esiyor, bazen orta bazen de kuvvetli. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yamaç ve yüksek yamaçlarında çığ riski olduğundan dikkatli olunması gerekiyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

hava durumu

MARMARA

Parçalı bulutlu hava bekleniyor. Kırklareli çevresiyle öğle saatinden sonra İstanbul haricinde bölgenin geri kalanında aralıklı yağmurlar ve sağanak yağışların etkili olacağı düşünülüyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları ve tüm bölgede yer yer yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

hava durumu

AKDENİZ

Aralıklı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Adana ile Antalya, Osmaniye, Hatay ve Isparta çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacak.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU 

Aralıklı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevresinde yağmur bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde sis ve pus olacağı düşünülüyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde sis ve pus beklenmekte.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu hava bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsü fazla olan yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 16°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

hava durumu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, Ağrı, Van ve Hakkari çevreleri yağmur, yüksek yerlerde kar ve kar yağışlı. Bu sabah ve gece pus ve sis ve yer yer dondurucu soğuklar bekleniyor. Kar örtüsü fazla olan yamaçlarda çığ riski vardır. Bölgenin güneydoğu kesiminde toz taşınımları bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu olacağı düşünülüyor.

ADIYAMAN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

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