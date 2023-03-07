GÜNDEM
07 Mart 2023 - 12:02

Meteoroloji'den 30 il için kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı! O illerde havadan çamur yağacak! Camı kapıyı açmayın...

7 Mart 2023 tarihi için meteoroloji hava durumu tahmininde bulundu. Bu tarihte hava durumu nasıldır? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
07 Mart 2023 - 12:02
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Meteoroloji'den 30 il için kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı! O illerde havadan çamur yağacak! Camı kapıyı açmayın...
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Meteoroloji 30 il için uyarıda bulundu. Kuvvetli rüzgar beklentisi vardır. Vatandaşların bu duruma dikkat etmesi adına uyarılarda bulunuldu. Belirtilen 30 şehirde rüzgar uyarısı dikkate alınmalıdır. Hangi iller 30 il içerisinde yer almaktadır? Merak edilen detaylar haberimizde.

30 ŞEHİR İÇİN HAVA DURUMU UYARISI!

Meteoroloji tarafından hava durumu tahmini geldi. 30 il için kuvvetli rüzgar beklenmektedir. Kuzey ve batı kısımlarda mevsim normalleşmiştir. Geri kalan yerlerde mevsim normalinin 3-5 derece üstünde yer alması beklenenler arasındadır. Meteoroloji tahminine göre ülke geneline baktığımıza ise parçalı bulutlu olduğu saptanmıştır.Meteoroloji



Marmara, Ege, Antalya, Isparta, Adana, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Ağrı, Van, Hakkari şehirlerin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve bazı yerlerde kar yağışı tahmini beklenenler arasındadır.

Bu sabah ve gece saatleri dahilinde kuzeydoğu kısımlarında buzlanma, don iç kesimlerinde sis ve pus beklenenler arasındadır. Doğu Karadeniz bölgesinin iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu bölgesinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Meteoroloji gerekli önlemlerin alınması yönünde uyarıda bulundu.

EDİTÖR
Aynur Güllü
Aynur Güllü
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