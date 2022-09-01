GÜNDEM
01 Eylül 2022 - 15:48

Meteoroloji'den 5 bölgede sağanak uyarısı!

Meteoroloji yetkililerinden edinilen son hava durumu verilerine göre yurdun kuzey ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın görüleceği belirtilirken Marmara'nın doğusunda kalan yerlerle İç Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesiminde sağanak yağışların beklenildiği belirtildi.

GÜNDEM
01 Eylül 2022 - 15:48
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Meteoroloji'den 5 bölgede sağanak uyarısı!


Yaz mevsiminin son günleri yaşanırken yurdun birçok bölgesinde sağanak yağışlar etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava durumu tahminlerinde ise 5 bölge için sağanak yağış uyarısı yer aldı.

Sabah saatlerinde İstanbul'da başlayan sağanak yağmurun etkisi devam ederken birçok ilçenin yağışların etkisinde devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Meteoroloji yetkilileri yurdun kuzey ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın görüleceğini, Marmara'nın doğusunda kalan yerlerle ve İç Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinde ise sağanak yağışların beklenildiği bildirdiler.



Meteoroloji'den 5 bölgede sağanak uyarısı!

"Hava sıcaklığı mevsim normallerinde"

Hava sıcaklıklarında çok fazla bir değişiklik olmayacağı belirtilen hava tahmin raporlarında doğuda kalan bölgelerde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde diğer yerlerde ise 1-4 derece üzerinde seyretmesinin tahmin edildiği aktarıldı.

Rüzgarın ise kuzey kesimlerde kuzeyli olarak diğer yerlerde ise güney yönlerden hafif ara sıra da orta kuvvet şiddetinde eseceğinin belirtildiği raporda Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde ve aynı zamanda İç Anadolu'nun doğusunda kalan yerler ile Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde rüzgarın kuvvetli esmesi beklenildiği ifade edildi.

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EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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