YAŞAM
03 Nisan 2023 - 23:15

Meteoroloji'den 5 ile korkutan uyarı! İşi olmayan sokağa adım atmasın: O saatlerde ortalığı vuracak

Bu 5 ildeki kişiler evlerine kapansın! Meteorolojiden Güney Ege'deki 5 şehrimize uyarı geldi. Aralarında İstanbul da var. İşte detaylar...

YAŞAM
03 Nisan 2023 - 23:15
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Meteoroloji'den 5 ile korkutan uyarı! İşi olmayan sokağa adım atmasın: O saatlerde ortalığı vuracak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 kent için güçlü bir fırtına uyarısı yaptı ve vatandaşların dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Nisan ayının ilk günlerinde, hava durumu merakla takip edilirken, güney Ege'de yoğun şiddetli fırtına uyarıları yapıldı. İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Denizli'nin güney kesimlerinde, güney yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına tahmini yapılıyor. Meteoroloji'nin yaptığı uyarılar ve tüm detaylar burada...

güney marmaraya meteorolojik uyarı



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta başında Manisa, İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli'nin güney kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Uyarılara göre, güney yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor ve bu durum Salı günü akşam saatlerine kadar devam edecek. Ayrıca, vatandaşlar kuvvetli fırtına nedeniyle oluşabilecek çatı uçmaları, ulaşımda aksamalar ve soba/doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı sadece Ege Bölgesi'nde değil, aynı zamanda İstanbul ve çevresi için de yapıldı. Tahminlere göre, bugün İstanbul'da güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgarlar esecek ve şiddeti 70-80 km/saat'e kadar ulaşacak. Vatandaşlar, kuvvetli fırtına nedeniyle ulaşımda aksama, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmaları, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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