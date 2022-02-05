Meteoroloji'den 5 Şubat hava durumu açıklamasında yoğun kar uyarısı!













Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarında yurdun doğu kesimleri ile Güney Ege kıyılarında olan yerlerin parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra ise Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda kalan yerlerde sağanak yağışların görüleceği bildirildi.Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur beklenirken diğer yerlerde etkili olacak olan kar yağışlarının Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yoğun olarak yağması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile birlikte Doğu Anadolu bölgesinde de yüksek kar örtüsü oluşan eğimli bölgelerde çığ riskinin bulunduğunu belirten Meteoroloji yetkilileri iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının beklenildiğini açıkladılar.Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece civarında artacağının bilgisinin paylaşıldığı hava tahmin raporlarına sıcaklıkların doğu kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde güney ve güneybatıdan, doğu bölgelerde ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esmesinin beklenilirken, 800 m. üzerinde olan yüksek kesimlerde yoğun kar yağışlarının zamanla havanın soğumasına neden olacağı aktarıldı.